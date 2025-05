Portālā LA.LV pilnveidota video sadaļa, kurā skatāms TV24 saturs Ieteikt







Portālu LA.LV katru mēnesi lasa aptuveni 44-46% Latvijas interneta lietotāju, liecina “gemiusAudience” aktuālie dati. Portāla komanda nemitīgi domā par attīstību un arvien plašāka un daudzveidīgāka satura nodrošināšanu saviem lasītājiem.

Reklāma Reklāma

Nupat pilnveidota LA.LV video sadaļa, kura ne tika ieguvusi jaunu dizainu, bet arī būtiski paplašināta tās lietojamība. Arhīvā pieejami visi TV24 raidījumi, kas sagrupēti gan pēc aktualitātes, gan popularitātes. Vienkopus atrodami gan pilni raidījuma ieraksti, gan arī izgriezumi ar spilgtākajiem izteikumiem.

“Portāls LA.LV ir TV24 lielākais partneris satura jomā internetā, tāpēc īpašs prieks, ka nu lasītājiem un skatītājiem būs vēl ērtāk atrast savus mīļākos raidījumus, lai noskatītos sev ērtākajā laikā un vietā. Šobrīd īpaši populārs ir raidījums, kas ēterā skatāms katru darbdienas vakaru plkst.19.00, kurā Jānis Slaidiņš stāsta par aktuālo karadarbībā Ukrainā. Arī LA.LV lasītāji augstu novērtē šo ekspertu, tāpēc turpmāk šis saturs būs vēl pieejamāks un ērtāk atrodams. Tādējādi portāls LA.LV kļūst par vietni, kurā vienkopus atrodams daudzveidīgs saturs dažādos formātos,” stāsta TV24 direktors Klāvs Kalniņš.

Viņš arī norāda, ka pievienota ērta meklēšanas sistēma, kurā portāla lietotājs vienkārši (pēc atslēgas vārdiem vai raidījuma viesu vārda un uzvārda) varēs atrast arhīvā esošo informāciju.

Savukārt LA.LV galvenā redaktore Linda Tunte norāda, ka šis ir laiks, kurā video saturs tiek īpaši augstu novērtēts: “Mūsdienu cilvēkiem patīk uztvert informāciju video formātā, tāpēc uzskatu, ka arī interneta medijiem ir būtiski nodrošināt ne tikai rakstisku, bet arī video formāta informāciju, līdz ar to esmu patiesi priecīga par jau ilggadējo sadarbību ar TV24. Ikdienā arī kopā ar komandu rūpējamies, lai LA.LV tāds medijs, kurā ikviens atrod interesantu informāciju par svarīgākajiem notikumiem Latvijā un pasaulē, tāpēc TV24 raidījumi gan par karu Ukrainā, gan politiku, ekonomiku un citām tēmām ir nozīmīgi mūsu lasītājiem.”

LA.LV video sadaļā šobrīd atrodami jau 30 TV24 raidījumi, kā arī pilns to arhīvs, sākot no 2021. gada. Kopā jau šobrīd kolekcijā ir vairāk nekā 47 tūkstoši raidījumu ierakstu un to izgriezumu, kas aptver plašu tēmu loku.

Lai nonāktu jaunajā sadaļā, dodieties uz portālu LA.LV un klikšķiniet uz sadaļu play24.lv vai arī interneta pārlūkā rakstiet www.play24.lv!