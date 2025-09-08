Par diviem galamērķiem mazāk. “Ryanair” samazina piedāvāto lidojumu skaitu no Rīgas 0
Īrijas zemo cenu lidsabiedrība “Ryanair” šajā ziemas sezonā nepiedāvās lidojumus no Rīgas uz Ķelni un Memmingeni Vācijā, aģentūrai LETA norādīja Rīgas lidostas pārstāvji.
Lidostā informēja, ka atbilstoši iesniegtajam ziemas sezonas lidojumu sarakstam “Ryanair”, līdzīgi kā citās ziemas sezonās, pārtrauks lidojumus uz Ķelni, kas vairākus gadus ir “Ryanair” galamērķis no Rīgas lidostas tikai vasaras sezonā.
Tāpat aviokompānija šajā ziemas sezonā neplāno veikt lidojumus uz Bavārijas reģiona Memmingenes lidostu, kas atrodas 60 kilometru attālumā no Minhenes un specializējas zemo cenu aviokompāniju apkalpošanā, norādīja lidostā.
Kopumā gaidāmajā ziemas sezonā no Rīgas lidostas uz Vācijas galamērķiem lidos Latvijas nacionālā aviokompānija “airBaltic” un Vācijas nacionālā aviokompānija “Lufthansa”, piedāvājot pasažieriem piecus galamērķus. “airBaltic” piedāvās reisus uz Berlīni, Diseldorfu, Frankfurti, Hamburgu un Minheni, savukārt “Lufthansa” uz Frankfurti.
Vienlaikus piedāvāto sēdvietu kapacitātes ziņā lidojumos uz Vāciju būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo ziemas sezonu nav prognozētas, atzīmēja lidostā.
Lidostā uzsvēra, ka katru gadu oktobra beigās aviācijas nozarē sākas ziemas lidojumu sezona, kuras laikā Baltijas reģionā tradicionāli ir mazāks avioceļotāju skaits. Tādējādi aviokompānijas katru gadu, mainoties sezonām, pārplāno maršrutu tīklu un piedāvā lidojumus tajos galamērķos, kuros prognozējams lielāks ceļotāju skaits, un atsakās no mazāk rentabliem galamērķiem.
Tādējādi aviokompāniju ziemas un vasaras sezonas maršrutu tīkls ir atšķirīgs. Piemēram, “airBaltic” ziemas sezonā lidos uz jaunu galamērķi – Faro Portugālē, savukārt aviokompānija “FlyDubai” no 12.decembra plāno sākt lidojumus uz Dubaiju. Vienlaikus ziemas sezonā ilgāk būs pieejami vairāki vasaras maršruti, piemēram, no Rīgas uz Pizu Itālijā un Porto Portugālē, kā arī gaidāmas citas izmaiņas lidojumu biežumā un maršrutu tīklā.
Ziemas lidojumu sezona aviācijā sākas 31.oktobrī.
LETA jau ziņoja, ka no šī gada pavasara “Ryanair” vairs nepiedāvā reisus starp Rīgu un Berlīni.
“Ryanair” paziņoja, ka par 20% samazina reisus Berlīnes Brandenburgas lidostā, kā iemeslu minot to, ka lidostas maksas ir pārāk augstas, tādēļ tika pārtraukti arī reisi no šīs lidostas uz Rīgu un vēl pieciem galamērķiem.
Rīgas lidostā pagājušajā gadā tika apkalpoti kopumā 7,12 miljoni pasažieru, kas ir par 7% vairāk nekā 2023.gadā, taču par 8,7% mazāk nekā 2019.gadā.
Rīgas lidosta ir lielākais aviosatiksmes mezgls Baltijas valstīs.