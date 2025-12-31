“Bolt” elektriskie skrejriteòi Meríeïa ielâ.

Kopbraukšanas platforma “Bolt” Jaungada naktī ierobežos koplietošanas automašīnu un skrejriteņu pakalpojumus, aģentūru LETA informēja kompānijā.

“Bolt Drive” koplietošanas automašīnu un “Bolt” skrejriteņu pakalpojumi nebūs pieejami no šodienas plkst. 23.30 līdz 1. janvāra plkst. 7.

Lietotājiem, kuri veiks “Bolt Drive” automašīnas rezervāciju pirms šodienas plkst. 23.30, būs iespēja iesākto braucienu turpināt. Savukārt bez iepriekšējas rezervācijas automašīnas īslaicīgai izmantošanai minētajā laika periodā nebūs pieejamas.

Ierobežojumi noteikti, lai veicinātu ceļu satiksmes drošību un samazinātu negadījumu riskus gadumijas svinību laikā.

“Bolt Drive” koplietošanas automašīnas ziemas sezonā pieejamas klientiem Rīgā, Jūrmalā, Baltezerā, Ādažos, Carnikavā, Salaspilī, Ķekavā, Baložos, Jaunmārupē, Ikšķilē, Ogrē, Siguldā, Olainē un Jelgavā.

Savukārt “Bolt” skrejriteņi ir pieejami 16 Latvijas pilsētās – Rīgā, Jelgavā, Jūrmalā, Valmierā, Daugavpilī, Ogrē, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Ikšķilē, Tukumā, Jēkabpilī, Cēsīs, Salaspilī, Lielvārdē un Ādažos.

“Bolt” ir transporta pakalpojumu platforma, kuru izmanto vairāk nekā 150 miljoni klientu un vairāk nekā 3,5 miljoni partneršoferu un partnerkurjeru vairāk nekā 45 valstīs un 500 pilsētās Eiropā un Āfrikā.

Jau ziņots, ka “Bolt” 2013. gadā Igaunijā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 15,49%. Grupu veido vairāki desmiti uzņēmumu, kuru māteskompānija “Bolt Technology” ir visu “Bolt” lietotņu intelektuālā īpašuma turētāja. Lielākā daļa izpētes un izstrādes darba saistībā ar intelektuālo īpašumu notiek Igaunijā.

