Projektā "Mācītspēks" skolotāja profesiju apgūs 134 dalībnieki; viņi jau septembrī uzsāks darbu skolās







Skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” 2023.gada atlasi izturējuši 134 kandidāti, aģentūru LETA informēja projekta pārstāve Elza Lāma.

Atlasi izturējušie projekta dalībnieki divu nedēļu garās intensīvās vasaras mācībās apgūs skolotāja profesijas pamatprasmes, lai septembrī paralēli uzsāktu darbu skolā.

Savukārt pēc skolotāja kvalifikācijas iegūšanas otrajā jeb indukcijas gadā skolotāji turpina profesionālo pilnveidi, izvēloties vienu no četrām tālākizglītības programmām Latvijas Universitātē: pārmaiņu vadību izglītībā, speciālo un iekļaujošo izglītību, klasvadību efektīvai mācību stundai vai tehnoloģiju bagātinātu mācību procesa organizēšanu.

No 134 atlasi veiksmīgi izturējušiem kandidātiem 26 kā savu prioritāro mācību priekšmetu norādījuši angļu valodu, 23 – sociālās zinības un vēsturi, 19 – matemātiku, 12 – latviešu valodu un literatūru, bet deviņi norādījuši datoriku. Latvijas un pasaules vēsturi, bioloģiju, kā arī dabaszinību mācību priekšmetus vēlētos mācīt pieci interesenti, savukārt ģeogrāfiju vai ķīmiju – trīs kandidāti. Četri topošie skolotāji vēlētos mācīt fiziku. Vairāki kandidāti vēlas skolēniem palīdzēt apgūt dažādas otrās svešvalodas, piemēram, vācu vai franču valodu. Viens kandidāts izrādījis vēlmi mācīt ķīniešu valodu, kā arī viens – igauņu valodu.

Dalībniekiem pašlaik tiekot meklētas atbilstošas vakances skolās visā Latvijā. “Mācītspēks” aicinājis pašvaldību izglītības pārvaldes, vispārizglītojošās skolas, mācību iestādes ar profesionālu ievirzi, pirmsskolas izglītības un interešu izglītības iestādes pieteikt savas aktuālās un plānotās vakances pilnveidotajā skolu vakanču vietnē. Kartē pašlaik pieteiktas teju 700 dažādas vakances, piedāvājot darba iespējas izglītības iestādēs dažādās Latvijas vietās.

Lai skolā varētu sākt strādāt projekta “Mācītspēks” skolotājs, obligāts nosacījums skolai ir iespēja piedāvāt 14-21 kontaktstundu lielu slodzi nedēļā, kā arī mentora atbalstu.

Maija sākumā noslēdzās šī gada dalībnieku atlase skolotāju izglītības projektam “Mācītspēks”. Kopumā tika iesniegti 378 pieteikumi, no kuriem 277 bija atbilstoši projekta uzņemšanas kritērijiem.

No atlasē nokļuvušajiem kandidātiem 90 interesentu bija no Rīgas, kā arī 61 no Rīgas reģiona. 25 pieteikumu saņemti no Kurzemes reģiona, 33 no Zemgales, 38 no Vidzemes, bet no Latgales – 23. Septiņi interesenti, kas iekļuva, dzīvo ārpus Latvijas. Vidējais atlasi izturējušo vecums ir 35 gadi.

Projekta “Mācītspēks” vadītāja Ruta Zaharova aģentūrai LETA atklāja, ka šogad pieteikumu skaits ir lielāks nekā iepriekšējā gadā. Vislielākā interese esot bijusi projekta pirmajā gadā – 2020.gadā atlasi izturēja 146 kandidātu.

Šobrīd pilnu projekta laiku – divus gadus – izgājis viens kurss, kuru pērn absolvēja 71 dalībnieks. Kā norādīja Zaharova, ne visi dalībnieki izvēlas indukcijas gadu jeb projekta otro gadu, jo skolotāja kvalifikācijas saņem, sekmīgi pabeidzot pirmo jeb kvalifikācijas gadu. Skolotāja kvalifikāciju divu gadu laikā ieguvuši 159 “Mācītspēks” skolotāji, un šogad kvalifikācijas studijas plāno pabeigt 71 dalībnieks.