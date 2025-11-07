Šobrīd ir traucēta vilcienu kustība Tukuma līnijā 0
Priedaines dzelzceļa stacijā bojāta pārmija, tāpēc piektdienas vakarā ir traucēta vilcienu kustība Tukuma līnijā, tviterī informē VAS “Latvijas dzelzceļš”.
Uzņēmumā uzsver, ka pie bojājumu novēršanas tiek strādāts. Tuvākajā laikā plānots pilnībā atjaunot dzelzceļa transporta kustību šajā vietā.