Jauno elektrovilcienu &#8220;Vivi&#8221; pārvadājumu uzsākšanas svinīgais pasākums, 15.12.2023
Jauno elektrovilcienu “Vivi” pārvadājumu uzsākšanas svinīgais pasākums, 15.12.2023
Foto: Evija Trifanova/LETA

Šobrīd ir traucēta vilcienu kustība Tukuma līnijā 0

LETA
20:25, 7. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Priedaines dzelzceļa stacijā bojāta pārmija, tāpēc piektdienas vakarā ir traucēta vilcienu kustība Tukuma līnijā, tviterī informē VAS “Latvijas dzelzceļš”.

Reklāma
Reklāma
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Kas tāds Krievijas-Ukrainas karā noticis pirmo reizi: Zelenskis nāk klajā ar paziņojumu, kas sašūpojis kara gaitu
Draudi ir tuvu: Rietumu izlūkdienesti brīdina, kad pasaulē sāksies vēl viens karš
Lasīt citas ziņas

Uzņēmumā uzsver, ka pie bojājumu novēršanas tiek strādāts. Tuvākajā laikā plānots pilnībā atjaunot dzelzceļa transporta kustību šajā vietā.

SAISTĪTIE RAKSTI
Vilciens neiet, bet autobusā arī neņemšot! Sievietei ar zīdaini nepārdod transporta biļeti ļoti savāda iemesla dēļ
“Varbūt tu esi izcils “veiksminieks”!” Vīrietis atklāj satraucošu pieredzi, izmantojot vilcienu
RAKSTA REDAKTORS
“Mēs cenšamies palīdzēt visos iespējamos veidos…” “ViVi” ekskluzīvi LA.LV komentē, kas notiek ar Imantas traģēdijas vilciena vadītāju
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.