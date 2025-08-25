#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
1. septembris, pirmā skolas diena
Puķes skolotājām, bet ko dāvināt vīrietim skolotājam 1. septembrī? 0

Pirmais septembris jau gadiem ilgi asociējas ar ziedu pušķiem skolotāju rokās. Taču vairākus vecākus nomāc jautājums – ko dāvināt 1. septembrī, ja skolotājs ir vīrietis?

Sociālajā medijā “Threads” izveidojusies ļoti aktuāla diskusija tuvojoties skolas sākumam. Sieviete ar segvārdu @rennchy raksta: “Dēlam šogad jauns klases audzinātājs – vīrietis. Mums diskusija – Ko viņam nest uz 1.septembri? Dēls saka – čalim puķes es nenesīšu. Bet ko lai nes?”

Kāda sieviete dalās savā uzskatā: “Nu, skolotājs ir profesija. Profesija nav dzimums. Skolotājiem pirmajā skolas dienā ir pieņemts nest ziedus. Tātad – arī skolotājs vīrietis pirmajā skolas dienā var saņemt ziedus. Jo viņš prioritāri ir skolotājs, nevis vīrietis. Nesarežģīsim lietas!”

Kāda cita sieviete padalās ar ģeniālu risinājumu: “Mūsu klases audzinātājs jau laicīgi uzrakstīja, lai puķes nenes. Jau otro gadu nesīs suņu/kaķu pārtiku, ko ziedo kādai patversmei.”

Lietotāja ar segvārdu @sviestamusha raksta: “Man abiem bērniem klases skolotāji vīrieši. Tāpat nesam puķes, vīriešiem arī mēdz tās patikt! Varbūt neizvēlēsimies gluži rozes, bet kādu skaistu saulespuķi vai ko tādu.. Vīriešiem aktieriem tak arī puķes dāvina.. Man dēls spēlē teātrī un pirmizrādēs vienmēr priecājas par puķēm.. ”

Diskusiju papildina vīrietis – pedagogs: “Man kā pedagogam vīrietim ļoti patīk: saldumi, stilīgi augi podos kuri ilgi dzīvo, un citas praktiskas dāvanas. Manuprāt, laiks dāvināt negaršīgas šokolādes un grieztus ziedus kā uz bērēm ir pagājis. Man klases vecāki pagājušo gad uzdāvināja mangu mangas augļu kasti – vislabākā dāvana! Apēdām visi kopā. Vecākiem kuri ir pret dāvanam: Dāvanas NAV obligātas un netiek pieprasītas. Bet lielākā daļa pedagogu vienmēr sagādā dāvaniņas bērniem. Un ir tik ļoti forši tikt apsveiktam svētkos.”

FOTO: Ekranuzņemums/Threads
FOTO: Ekrānuzņemums/Threads
FOTO: Ekrānuzņemums/Threads
FOTO: Ekrānuzņemums/Threads
FOTO: Ekrānuzņemums/Threads
