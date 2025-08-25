Vecāki atklāj: šis ir īstais laiks, kad bērniem jāiemācās naudas vērtība 0
Divas trešdaļas jeb 67% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka bērniem finanšu pratību jāsāk mācīt vecumposmā no sešiem līdz 10 gadiem, aģentūru LETA informēja nebanku kreditētājs “Credit24”, atsaucoties uz veiktās aptaujas datiem.
Aptaujā 33% aptaujas dalībnieku norādījuši, ka par naudu un tās plānošanu ar bērniem jāsāk runāt sešu līdz septiņu gadu vecumā, galvenokārt ģimenē. Savukārt 34% iedzīvotāju pauž, ka vecumposms no astoņiem līdz 10 gadiem ir atbilstošais brīdis, lai par finanšu jautājumiem mācītos gan ģimenē, gan skolā.
Vēl 14% respondentu norāda, ka par naudas vērtību un tās pārvaldību bērniem jāsāk stāstīt pirms piecu gadu vecuma, galvenokārt ģimenē apgūstot finanšu pratības pamatus.
Savukārt 8% iedzīvotāju ir pārliecināti, ka par budžeta plānošanu un vēlmju atšķiršanu no vajadzībām jāsāk stāstīt 11-13 gadu vecumā, savukārt vēl 6% – pēc 14 gadu sasniegšanas. 5% aptaujāto norādīja, ka viņiem ir grūti pateikt, kurā vecumā būtu piemērotākais brīdis sākt bērniem mācīt finanšu pratību.
Aptaujas atbildēs ļoti līdzīgs viedoklis vērojams gan sieviešu, gan vīriešu vidū, taču iespējams salīdzināt atšķirības, kā uz šo jautājumu raugās dažādās vecuma grupās.
Piemēram, atbildi “pirms piecu gadu vecuma” visbiežāk (18%) norāda jaunieši vecumā no 18 līdz 29 gadiem, savukārt iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem (35%) izceļ 6-7 gadu vecumposmu. Aptaujas dalībnieki 40-49 gadu vecuma grupā (37%) biežāk norāda uz vecuma posmu starp astoņiem un 10 gadiem.
Salīdzinot respondentu atbildes starp reģioniem, Zemgalē ir procentuāli augstākais rezultāts (21%), norādot, ka budžeta plānošanas pamatus jāsāk mācīt pirms piecu gadu vecuma.
Sešu līdz septiņu gadu vecumposmam visbiežāk piekrīt aptaujas dalībnieki no Vidzemes (40%). Turpretī iedzīvotāji no Rīgas un Latgales (37%) uzskata, ka ģimenē un skolā par finanšu pratību jārunā, kad bērni ir vecumā no 8 līdz 10 gadiem.
Iedzīvotāju aptauju pēc “Credit24” pasūtījuma veica “Norstat”, aptaujājot vairāk nekā 1000 iedzīvotāju visā Latvijā 2025.gada augustā.