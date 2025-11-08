Foto: Valsts policija

Purvciemā policija aiztur vīrieti un atsavina teju 770 tūkstošus nelegālo cigarešu 8

LA.LV
9:43, 8. novembris 2025
Ziņas Latvijā

Šā gada oktobra beigās likumsargi veica operatīvās darbības Rīgā, Purvciema mikrorajonā, saistībā ar nelegāliem tabakas izstrādājumiem. Šo darbību rezultātā aizturēts 1969. gadā dzimis vīrietis. Sankcionētu kratīšanu laikā izņemtas 768 200 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markām, 940 eiro un automašīna. Par notikušo ir uzsākts kriminālprocess, vēsta Valsts policijas sniegtā informācija.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Māju apsēdušas peles? 15 smaržas, kuras šie grauzēji vienkārši nespēj paciest
Kokteilis
Īpaša enerģija: 4 dzimšanas datumi, kas sevī ietver gudrību no iepriekšējām dzīvēm
Tārps, fekālija vai dupsis? Pirms dod vārdu savam bērnam, padomā vēlreiz: lūk, ko šie populārie vārdi nozīmē citās valodās 2
Lasīt citas ziņas

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Ziemeļu pārvaldes amatpersonas veikušas virkni operatīvu un procesuālo darbību kompleksu, kuru rezultātā šā gada 27. oktobrī Purvciemā aizturēts 1969. gadā dzimis vīrietis, kurš nodarbojies ar nelegāli ražotu cigarešu pārdošanu.

Likumsargi veica četras kratīšanas, kuru laikā atrastas un izņemtas 768 200 cigaretes bez Latvijas Republikas akcīzes markas, 940 eiro un automašīna. Aizturētais vīrietis jau iepriekš ir nonācis policijas redzeslokā par analoģiska veida darbībām.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. “Ak, mans Dievs!” smagās automasīnas šoferis iemūžina brīdi, kad ASV avarē kravas lidmašīna
VIDEO. “Sedas purvs – Latvijas safari” – iedzīvotājus sajūsmina kadri ar dzīvniekiem no Valmieras novada
VIDEO. No Kuldīgas līdz zvaigznēm: “Rudy’s Kombucha” uzlido kosmosā

Sākotnēji kriminālprocess uzsākts pēc Krimināllikuma 221.6 panta, proti, par nelegāli izgatavotu (ražotu) vai tādu tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu, kuri nav marķēti ar Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, vai tādu bezdūmu tabakas izstrādājumu, kuru laišana tirgū ir aizliegta, realizāciju nelielā apmērā, ja tā izdarīta mantkārīgā nolūkā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.

Papildus kriminālprocess kvalificēts pēc 221. panta trešās daļas, proti, par tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā. Par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kauņā atklāta 30 miljonu eiro vērta nelegālo cigarešu rūpnīca ar slepenu evakuācijas tuneli
“Šī produkcija ir kā ieejas vārti uz cigarešu smēķēšanu un uz pāragru nāvi” – Latvijā ceturtdaļa bērnu ir smēķējuši elektronisko cigareti
“Sāk lietot jau pirms 13 gadu vecuma!” Speciālisti brīdina par sintētisko narkotiku izplatību
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.