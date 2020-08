Jānis Reirs. Foto: Edijs Pālens/LETA

Olafs Zvejnieks, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Zinoši cilvēki runā, ka Finanšu ministrija gatavojoties izsludināt steidzīgu valsts iepirkumu siltās vilnas apakšveļas iegādei. Valdības gaiteņos sačukstas, ka finanšu ministrs Jānis Reirs, neskatoties uz augusta karstumu, žaketes kabatā nemitīgi nēsājot pretiesnu līdzekļus, lai ar savu šķaudīšanu nebaidītu pārējos Ministru kabineta locekļus un neizraisītu evakuācijas trauksmi valdības mājā.

Nelabvēļiem, kas domā, ka ministra veselību iedragājis pārmērīgi lietotais kondicionieris valdības limuzīnā, šoreiz nebūs taisnība.

Nē, pie vainas ir koalīcijas partneru un sabiedriskās domas veidotāju nežēlīgi saltā attieksme pret Finanšu ministrijas piedāvātajiem nodokļu grozījumiem.

Nu, spriediet paši – vai tad iespējams saglabāt labu veselību, ja tevis vadītās ministrijas vismaz pusgada darbu vērtē šādi? “FM piedāvātās nodokļu izmaiņas radīs būtisku un nesamērīgu ieņēmumu samazinājumu pašvaldībām,” brēc Latvijas Pašvaldību savienība. “FM rosinātās izmaiņas nodokļu politikā var sekmēt vēlmi pāriet ēnu ekonomikā,” pārgudri spriež banku ekonomisti, un viņiem jau labi – sēdi savā ziloņkaula tronī un bezkaislīgi vērtē, kas labi un kas slikti.

“Šobrīd vispār nav īstais brīdis nodokļu izmaiņām,” stīvējas lielākā uzņēmēju organizācija – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, – un viņus atbalsta “Swedbank”, paziņojot, ka “šobrīd varētu nebūt piemērotākais brīdis jaunai nodokļu reformai”.

“FM piedāvātajā nodokļu politikas attīstībā strādājošiem ar apgādībā esošām personām nodokļu slogs pieaugtu,” nodevīgu dunci mugurā ietriec Latvijas Banka.

Un koalīcijas “partneru” attieksme ir vispār zem katras kritikas – valdības iekšējo opozicionāru – Jaunās konservatīvās partijas (JKP) – vērtējumā “nodokļu reformas piedāvājums ir katastrofāls”. Par to gan nebūtu jābrīnās, jo JKP vērtējumā katastrofāls ir viss, kur nav iejūgti JKP programmas jājamzirdziņi – nekustamā īpašuma nodoklis, minimālās algas palielināšana un ģimeņu pabalsti.

Taču arī daudz mierīgākā un pieredzējušākā koalīcijas biedra Nacionālās apvienības pārstāvja Jāņa Dombravas vērtējumā “ar FM piedāvājumu nodokļu reformai vēl jāstrādā”. Citiem vārdiem sakot – ko, pie velna, jūs te esat sarakstījuši? Šajā kritikas jūrā aizdomīgi iztrūkst tikai viena sastāvdaļa – alternatīvi priekšlikumi, kā piepildīt budžetu ekonomiskās krīzes apstākļos un izpildīt ārstiem, skolotājiem, pensionāriem dotos solījumus.

Tomēr šajā drebuļus uzdzenošajā ainavā ir iespīdējis arī mazs saules stariņš.

Līdz šim vienīgā Latvijas politikas marsieša Einara Repšes simts vientulības gadi ir beigušies, jo viņam pievienojies ciltsbrālis no dzimtās planētas!

Jaunās konservatīvās partijas valdes loceklis Krišjānis Feldmans pagājušajā nedēļā izteicies, ka viņam neesot skaidrs, kādēļ esot jāceļ tieši tie nodokļi, kurus piedāvā celt Finanšu ministrija, šādi neglābjami nododot, no kurienes tieši viņš ir atceļojis. Jo tikai cilvēkam, kurš pēdējā laikā veicis starpplanētu pārlidojumus (pašreizējo tehnoloģiju ietvaros pilotējama kosmosa kuģa lidojums no Marsa līdz Zemei atkarībā no attāluma, kāds starta brīdī ir starp abām planētām, varētu aizņemt no 128 līdz 333 dienām, apgalvo portāls “Space”) un bijis pilnībā ārpus Latvijas ekonomiskās un politiskās realitātes, varētu nebūt skaidrs, kādēļ Finanšu ministrija piedāvā celt un mainīt tieši tos nodokļus, kas saistīti ar sociālo nodrošinājumu un medicīnas finansējumu, likvidējot vai samazinot dažādus alternatīvos nodokļu režīmus, kuros sociālās iemaksas varēja nemaksāt. Krīzē izrādījās, ka gandrīz par katru trešo strādājošo Latvijā sociālās iemaksas netiek maksātas pat pašā minimālākajā līmenī. Par piedāvātajām izmaiņām var un vajag diskutēt, taču neskaidra te gan nekā nav. Nu, zemiešiem, protams….