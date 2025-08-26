#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto. Scanpix/Ilya PITALEV and Sarah Meyssonnier / various sources / AFP

Putins samaksās augstu cenu par mēģinājumu padarīt Trampu par muļķi

19:55, 26. augusts 2025
Aļaskā Tramps deva Putinam divas nedēļas, lai tiktos ar Zeļenski, taču Krievijas līderis demonstrē pilnīgu nevēlēšanos tikties ar Ukrainas prezidentu, raksta dialog.ua.

Krievijas diktators Vladimirs Putins “dārgi samaksās” par mēģinājumu padarīt ASV prezidentu Donaldu Trampu par muļķi, raksta laikraksts “The New York Post”, ko dēvē par Amerikas valsts vadītāja “iecienītāko laikrakstu”.

Publikācijā norādīts, ka Tramps, tiekoties ar Putinu Aļaskā, deva divas nedēļas, lai noorganizētu oficiālu tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zeļenski.

Tramps uzskata, ka Zelenska un Putina tikšanās klātienē būtu galvenais solis ilgtspējīga miera sasniegšanā.

Vienlaikus agresorvalsts Krievijas Federācija un tās vadītājs Putins personīgi izrāda absolūtu nevēlēšanos tikties ar Ukrainas prezidentu.

Donaldam Trampam kā ASV prezidentam “uz galda” ir spēcīgas ekonomiskās sankcijas, kas varētu iznīcināt Krievijas ekonomiku un tās militāri rūpniecisko kompleksu.

Turklāt laikraksts norāda, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins demonstrē “nevienošanās mākslu” un izturas pret Trampu tā, it kā viņš būtu garīgi atpalicis.

“Krievs acīmredzami domā, ka var izsprukt nesodīts par brīvās pasaules līdera pazemošanu. Taču viņam neklāsies pārāk labi, kad Donalds Tramps beidzot spers soļus, lai kliedētu šo ilūziju,” secina raksta autori.

