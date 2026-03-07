“Putins šī iemesla dēļ izskatās ļoti bāls.” Kā Ķīna var viltīgi izmantot notikumus Irānā? 0
Notikumi Tuvajos Austrumos liecina, ka Kremlis zaudē ģeopolitisko ietekmi. Ir zināms, ka Krievija jau gadiem ilgi veido partnerattiecības ar Irānu, taču, kad ASV sāka tur operāciju, Vladimirs Putins tikai mutiski nosodīja darbības pret Teherānu. Šāda Krievijas varas iestāžu bezdarbība var ietekmēt attiecības ar Ķīnu, vēsta ārvalstu mediji.
Bijušais Ukrainas ārlietu ministrs un diplomāts Volodimirs Ogrizko pavēstīja, ka Donalds Tramps grauj Krievijas ģeopolitisko ietekmi. Piemēram, Azerbaidžāna un Armēnija kādreiz bija prokrieviskas, bet tagad ir kļuvušas proamerikāniskas.
“Putins šī iemesla dēļ izskatās ļoti bāls. Šī situācija noteikti ietekmē ļaunuma ass valstu ķēdi,” viņš teica.
Kā Krievijas neveiksmes ietekmē Ķīnu?
Volodimirs Ogrizko atzīmēja, ka, ņemot vērā Krievijas ģeopolitiskās neveiksmes, Ķīna saprot, ka situācija nemainās par labu Kremlim.
“Krievijas valdība demonstrē savu bezspēcību. Amerikāņi no šīs ķēdes izvelk visus, kam bija nepieciešama Krievija,” viņš atzīmēja.
Tāpēc Ķīna varētu apsvērt sadarbību ar amerikāņiem, nevis krieviem, jo tam ir lielākas priekšrocības.
Interesanti, ka Krievija, neskatoties uz stratēģisko vienošanos, nav sniegusi Irānai reālu palīdzību. Politologs Igors Reiterovičs skaidroja, ka Maskava sistemātiski ir pievīlusi savus partnerus, un mūsdienu Krievija nespēj sniegt tādu atbalstu, kādu savulaik sniedza PSRS. Ārpolitikas principu trūkuma dēļ Kremlis nevar būt uzticams sabiedrotais.
Diplomāts atcerējās plānoto Ķīnas un ASV samitu. Viņš uzskata, ka viena no tēmām, ko puses apspriedīs, varētu būt Krievijas jautājums, jo īpaši tas, vai ir vērts turpināt sadarbību ar Kremļa varas iestādēm.
Krievijas vadība ir reaģējusi uz situācijas eskalāciju Tuvajos Austrumos, cenšoties pozicionēt sevi kā miera uzturētāju. Putins rīkoja sarunas ar Persijas līča valstu līderiem, paziņojot par Krievijas gatavību veicināt konflikta diplomātisku noregulējumu.
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs apsūdzēja ASV un Izraēlu agresijā pret Irānu un deva mājienus par Ukrainas un Eiropas iesaisti eskalācijā Tuvajos Austrumos. Viņš sacīja, ka Krievija ir gatava sadarboties ar partneriem, lai panāktu rezolūciju par karadarbības izbeigšanu, vienlaikus uzsverot, ka jau tiek pārkāptas iepriekšējās sarunās ar ASV panāktās vienošanās.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.