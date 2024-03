Šodien Vladimirs Putins tikās ar amatpersonām un drošības spēkiem par veicamajiem pasākumiem pēc terorakta “Krokuss” centrā Maskavā.

Portāls Meduza.io piedāvā īsu Putina teiktā teksta atstāstu, piebilstot, ka citāti nav precīzi, taču apgalvojumu jēga ir saglabāta.

“Mēs zinām, ka noziegumu pastrādājuši radikālie islāmisti. Mūs interesē, kas ir klients. Viens ir pilnīgi skaidrs – tas ir iebiedēšanas akts. Un uzreiz rodas jautājums, kam tas ir izdevīgi?

Mēs redzam, ka ASV cenšas pārliecināt savus satelītus un citas valstis, ka Maskavas teroraktā it kā nav Kijevas pirksta, ka asiņaino teroraktu sarīkoja Islāma valstis.

Šī zvērība var būt tikai viens no daudziem mēģinājumiem, ko izdarījuši tie, kas kopš 2014. gada cīnās pret mūsu valsti no neonacistu Kijivas režīma rokām.

Un nacisti nekad nevilcinājās izmantot netīrākās metodes. Īpaši tagad, kad viņu pretuzbrukums ir izgāzies. Kāpēc teroristi mēģināja aizbēgt uz Ukrainu? Kas viņus tur gaidīja? Skaidrs, ka tie, kas atbalsta Kijevas režīmu, nevēlas būt par terorisma sponsoriem. Taču ir daudz jautājumu.”

