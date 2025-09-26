Latvijas izlases spēlētājs Andrejs Gražulis (nr.24, sarkanā tērpā) 2025.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē basketbolā &#8220;Arēnā Rīga&#8221;, kurā tiekas Latvijas un Slovākijas valstsvienības.
Latvijas izlases spēlētājs Andrejs Gražulis (nr.24, sarkanā tērpā) 2025.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlē basketbolā “Arēnā Rīga”, kurā tiekas Latvijas un Slovākijas valstsvienības.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Andrejs Gražulis par vēlo pievēršanos basketbolam, pimsspēles satraukumu un traumu | VEF PODKĀSTS #118 0

LA.LV
20:40, 26. septembris 2025
Stāsti Pieredze

Pasaules kausa rezultatīvākais Latvijas basketbolists VEF Rīga podkāstā atklāj, ka varēja būt arī vieglatlēts, kā tika gūta trauma, kas neļāva piedalīties EuroBasket, un kāpēc pirms spēlēm jābūt satraukumam.

Reklāma
Reklāma

Kokteilis
FOTO. Grezni! Izsolē par 346 tūkstošu sākuma cenu nonācis bijušais Maijas Rozītes un Kaspara Krištopana dzīvoklis
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 1
Veselam
Ko ēst, lai uzņemtu D vitamīnu bez uztura bagātinātājiem? Speciālisti iesaka piecus visefektīvākos produktus
Lasīt citas ziņas
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Aigars Šķēle par brāli, traumām un Luka magic | VEF PODKĀSTS #114
Rimants Liepiņš par “Stirnu buku” | VEF PODKĀSTS #103
Inna Bertāne par ģimeni un saviem mērķiem | VEF PODKĀSTS #101
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.