Andrejs Gražulis par vēlo pievēršanos basketbolam, pimsspēles satraukumu un traumu | VEF PODKĀSTS #118 0
Pasaules kausa rezultatīvākais Latvijas basketbolists VEF Rīga podkāstā atklāj, ka varēja būt arī vieglatlēts, kā tika gūta trauma, kas neļāva piedalīties EuroBasket, un kāpēc pirms spēlēm jābūt satraukumam.
