Rešetins par migrantiem uz robežas: Viņi nav tik nevainīgi jēri, kādi izskatās. Tas viss notiek organizēti







“Es pats neesmu bijis uz robežas, pildot dienesta pienākumus, bet mani nodaļas biedri, Studentu kājnieku bataljons, regulāri tiek iesaistīti šajās misijās. Mēs braucam un satiekam tos robežpārkāpējus. Viņus notver, bet ir tie atkārtotie gadījumi, kad viņus dzen vēlreiz atpakaļ. Tur ir daudz dažādu stāstu, kas publiskajā telpā, protams, netiek stāstīti – sabiedrība šobrīd tiek saudzēta man nezināmu iemeslu dēļ,” TV24 diskusiju raidījumā “Preses klubs” saka Intars Rešetins-Pētersons, aktieris, režisors, zemessargs.

“Saudzēta, jo tie stāsti tiešām ir diezgan šokējoši. Par to, kāds teātris tur notiek, ka viņi it kā ir upuri, viņus ieved šeit, bet tajā pašā laikā pat pie bērniem tiek atrastas iešūtas žiletes un tā tālāk. Viņi nav tik nevainīgi jēri, kādi izskatās. Tas viss, protams, ir organizēti. Un tas spiediens, skaidrs, no kurienes nāk. Skaidrs, ka viņi testē. Viņi testē, kā mēs reaģēsim, un to spiedienu, manuprāt, izdara apzināti,” norāda Rešetins-Pētersons.

“Ir arī, protams, daudzi tādi, kas ir “iekrituši”, cerot uz kaut ko labāku, ka tu redzi vīrieti, kas ved vecu māti, bet tajā pat laikā ir stāsti, kas nav tik balti un pūkaini – tā kā mums ir jābūt gataviem,” piebilst viņš.