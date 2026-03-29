Rīgā notiks pret imigrācijas politiku vērsta protesta akcija
Pēc Lieldienām, 9. aprīlī, Rīgā notiks protesta akcija pret imigrācijas politiku, aģentūra LETA uzzināja Rīgas domē.
Protesta akciju pieteikusi biedrība “Austošā saule”. Tā plānota no plkst. 17 līdz 18 Bastejkalnā, iepretim ēkai Meierovica bulvārī 12, kur atrodas partijas “Jaunā vienotība” birojs.
Sapulces rīkotāji norāda, ka tās mērķis ir noskaidrot Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) partijas turpmāko redzējumu “imigrācijas izbeigšanai, termiņuzturēšanās atļauju un pastāvīgās uzturēšanās atļauju izsniegšanas izbeigšanai un imigrantu izraidīšanai”.
Plānots, ka pasākumā piedalīsies 50 dalībnieki. Pieteikums pasākuma rīkošanai iesniegts likumā noteiktajā kārtībā.
Lai gan protesta akciju pieteikusi biedrība “Austošā saule”, sociālajos tīklos izplatīta informācija, ka pasākumu rīko partija “Austošā saule Latvijai”. Tā ir nacionālkonservatīva partija, kas dibināta 2025. gada 23. augustā.
Partijas priekšsēdētājs ir bijušais Nacionālās apvienības ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts.