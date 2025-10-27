Rīgas ielās gaidāmas izmaiņas! Nekad neuzminēsi, kas lielā daļā pilsētas tiks atjaunots par vienu miljonu eiro 0
Galvaspilsētā esošais nātrija spuldžu ielu apgaismojums tiks nomainīts pret jaunu, energoefektīvu LED apgaismojumu, izmaksām sasniedzot vienu miljonu eiro, aģentūru LETA informēja Rīgas pašvaldībā.
Jaunie LED gaismekļi nodrošina augstāku energoefektivitāti un samazina elektroenerģijas patēriņu, tādējādi ļaujot pilsētai samazināt uzturēšanas izmaksas un oglekļa emisijas.
Kopumā paredzēts nomainīt ap 3865 gaismekļus Rīgas ielās – Anniņmuižas bulvārī, Daugavgrīvas ielā, Jūrmalas gatvē, Spilves ielā, Ulmaņa gatvē, Mūkusalas ielā, Ķengaraga promenādē, Lokomotīves ielā, Bebru ielā, Salaspils ielā, Ulriekstes ielā, Pulkveža Brieža ielā, Kokneses prospektā, Tilta ielā, Hanzas ielā. Nomaiņa tiks veikta arī Bukultu ielā, Biķernieku ielā, Eizenšteina ielā, Gailezera ielā, Hipokrāta ielā, Stirnu ielā, Ropažu ielā, Buļļu ielā, Kuģu ielā, Raņķa dambī, Dzirciema ielā, Parādes ielā, Slokas ielā, Ozolciema ielā, Kantora ielā, Mārupes ielā, Dārziņu ielā, Piedrujas ielā, Rēzeknes ielā, Meža prospektā, Gaujas ielā, Duntes ielā, Ezermalas ielā, Ganību dambī, Čaka ielā, Marijas ielā, Brīvības ielā.
Izmantojot Rīgas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta resursus, tiks izvērtēta iespēja veikt nomaiņu arī citās ielās, bet 597 gaismekļi tiks piegādāti uz departamenta noliktavām uzturēšanas vajadzībām.
Projektā paredzēts nomainīt esošos gaismekļus, atjaunot balstu pievadkabeļus un automātslēdžus, kā arī uzstādīt un reģistrēt gaismekļu kontrolierus apgaismojuma vadības sistēmā, nodrošinot modernu un efektīvu apgaismojuma risinājumu.
Konkurss tika organizēts divās daļās. Pirmajā daļā LED gaismekļu uzstādīšana tiks veikta Klimata programmas ietvaros par 379 746 eiro, bet otrajā – pašvaldības budžeta ietvaros par 630 045 eiro.
Konkursa abās daļās uzvarēja uzņēmums SIA “Vizulo Solutions”. Izpildes termiņš paredzēts deviņu mēnešu laikā, darbus plānots sākt decembra sākumā.
Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem, “Vizulo Group” ietilpstošā uzņēmuma “Vizulo Solutions” apgrozījums 2024. gadā bija 17 478 096 eiro, bet peļņa sasniedza 278 776 eiro.