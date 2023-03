Foto: Zane Bitere/LETA

Rīgas sabiedriskajā transportā strauji kāpusi mēnešbiļešu popularitāte, tās tagad izmanto 69% pasažieru







Pēc Rīgas sabiedriskā transporta biļešu reformas būtiski palielinājies pasažieru skaits, kas izmanto mēnešbiļetes, šodien preses konferencē informēja pašvaldības SIA “Rīgas satiksme” vadītāja Džineta Innusa.

Saskaņā ar uzņēmuma apkopoto informāciju, pagājušā gada novembrī un decembrī mēnešbiļetes izmantoja 28% un 26% pasažieru, kuri izmantojuši biļetes bez atlaidēm. Savukārt janvārī tie bija 59%, bet februārī vēl vairāk – 69% pasažieru, kuri izmantojuši biļetes bez atlaidēm.

Innusa informēja, ka pamazām pēc Covid-19 beigām pieaug “Rīgas satiksmes” pasažieru skaits. Janvārī kopumā pārvadāti 8,7 miljoni pasažieru, bet februārī aptuveni 8,8 miljoni pasažieru.

Kā uzskata Rīgas vicemērs Vilnis Kirsis (JV), biļešu sistēmas reforma esot sasniegusi galvenos mērķus, piemēram, biļešu sistēma esot kļuvusi vienkāršāka un vieglāk administrējama.

Viņaprāt, esot izdevis ieviest biļešu sistēmu, kas ir taisnīgāka pret pasažieriem, kuriem ir vairākkārt jāpārsēžas uz citu maršrutu transportlīdzekļiem. 90 minūšu biļete ļauj pasažieriem turpināt braucienu, nemaksājot vairāk. Turklāt to varēšot izmantot nākotnē, kad tiks ieviesti pagarinātie maršruti un varēs to izmantot integrācijā ar dzelzceļa pārvadājumiem.

Ķirsis atzinīgi novērtēja pieaugošo tendenci pasažieriem vairāk izmantot mēnešbiļetes un QR koda biļetes.

Kā ziņots, izmaiņas Rīgas sabiedriskajā transporta biļešu sistēmā stājās spēkā šī gada sākumā, ieviešot lētākas mēnešbiļetes un jaunas laika biļetes.

Galvenās pārmaiņas paredzēja atteikšanos no 135 dažādiem biļešu veidiem, ieviešot laika biļetes, no kurām lētākā ir 90 minūšu biļete, kas maksā 1,5 eiro, un ar to var braukt vairākos transportlīdzekļos.

Kopumā ieviestas divas laika biļetes – 90 minūšu brauciena biļete, kas maksā 1,5 eiro, un 24 stundu biļete, kas maksā 5 eiro.

Būtiskākās izmaiņas skar mēnešbiļetes, kuru maksa samazinājās par 40% – no 50 eiro līdz 30 eiro.

Līdz ar to Rīga izlīdzināja situāciju ar citām Baltijas valstu galvaspilsētām.

“Rīgas satiksme” ir Rīgas pašvaldībai pilnībā piederošs uzņēmums, kas 2021.gadā strādāja ar 161,117 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 7,1% mazāks nekā 2020.gadā. Savukārt kompānijas peļņa pieauga 3,1 reizi un bija 3,049 miljoni eiro, liecina kompānijas publiskotā informācija.