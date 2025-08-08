Šo kļūdu pieļauj daudzi: šefpavārs atklāj, kā pareizi uzglabāt mellenes, lai tās nesabojātos jau pēc pāris dienām 0
Mellenes ir ne tikai garšīgas un veselīgas, bet arī ļoti prasīgas uzglabāšanas ziņā – pietiek vien ar nelielu kļūdu to uzglabāšanā, lai jau pēc dažām dienām ogas būtu pārklātas ar pelējumu un zaudējušas savu svaigumu. Amerikāņu šefpavārs Neitans Laions atklājis, ko daudzi dara nepareizi un kā saglabāt ogas pēc iespējas ilgāk svaigas.
Ko noteikti nevajadzētu darīt?
Viens no visbiežāk pieļautajiem misēkļiem – mellenes tiek nomazgātas pirms uzglabāšanas. Lai gan doma šķiet loģiska, ūdens paliekas uz ogām rada mitru vidi, kas veicina pelējuma veidošanos. Neitans uzsver, ka mellenes ir jāmazgā tikai pirms pašas ēšanas, nevis pirms to ievietošanas uzglabāšanai ledusskapī.
Tāpat ir svarīgi nebērt visas mellenes vienā lielā traukā. Ja trauks ir pārpildīts, ogas apakšā tiek saspiestas un vieglāk bojājas. Labāk ogas izklāt vienā kārtā uz kādas paplātes vai šķīvja.
Kā pareizi sasaldēt mellenes, ja tās ir daudz?
Ja esi ticis pie lielāka melleņu daudzuma, tās var arī veiksmīgi sasaldēt, saglabājot gan garšu, gan struktūru. Šefpavārs iesaka ievērot šādu rīcības secību:
1. Rūpīgi nomazgā ogas un ļauj tām pilnībā nožūt.
2. Izklāj mellenes vienā kārtā uz cepamās plāts, paplātes vai kāda šķīvja un ievieto tās saldētavā, līdz tās ir sasalušas.
3. Kad ogas ir pilnībā sasalušas, pārliec tās aizveramā maisiņā vai hermētiskā traukā, ko vari ilgstoši uzglabāt saldētavā.
Kāpēc ir vērts ēst mellenes regulāri?
Saskaņā ar portāla Healthline datiem, mellenes ir viens no spēcīgākajiem dabiskajiem antioksidantu avotiem. Tās satur antociānus, kas palīdz aizsargāt sirdi, uzlabo smadzeņu darbību un var samazināt dažādu slimību attīstības riskus.
Mellenes ir bagātas ar C un K vitamīniem, kā arī mangānu. Eksperti norāda, ka regulāra melleņu iekļaušana ikdienas uzturā var uzlabot atmiņu un palīdzēt novērst ar vecumu saistītos kognitīvās funkcijas pasliktināšanās riskus.