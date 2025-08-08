#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Donalds Tramps
Donalds Tramps
Foto. Scanpix/ JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

“Viņi nedrīkst tikt ieskaitīti!” Tramps pieprasa ignorēt nelegālos imigrantus tautas skaitīšanā 0

LA.LV
19:43, 7. augusts 2025
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien nāca klajā ar paziņojumu, aicinot Tirdzniecības ministriju sākt darbu pie jaunas tautas skaitīšanas. Šoreiz ar būtisku izmaiņu: no iedzīvotāju uzskaites būtu jāizslēdz personas, kuras valstī uzturas bez legāla imigrācijas statusa, informē CNN.com.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
Mākslīgais intelekts nosaucis gadu, kad, visticamāk, mirs Putins. Cik drīz tas notiks?
Lasīt citas ziņas

Tramps, izmantojot savu platformu “Truth Social”, uzsvēra:

“Esmu uzdevis mūsu Tirdzniecības ministrijai nekavējoties sākt darbu pie jaunas un ļoti precīzas tautas skaitīšanas, balstoties uz mūsdienu faktiem un datiem. Un, kas īpaši svarīgi — izmantojot informāciju, kas iegūta no 2024. gada prezidenta vēlēšanām.”
CITI ŠOBRĪD LASA
Baltā nama avoti atklāj slepenu ultimātu, kas esot izvirzīts Putinam – bez tā tikšanās ar Trampu nenotikšot
“Es nevēlos, lai mana māsa nomirst…” Četrgadīga meitenīte mirst narkotiku piepildītā istabā
Kokteilis
Jaunava ierodas ar sarakstu, bet Vērsis čamdās gar sieriem – kā iepērkas katras zodiaka zīmes pārstāvji?

Viņš arī kategoriski piebilda: “Personas, kuras mūsu valstī uzturas nelegāli, netiks ieskaitītas tautas skaitīšanā.”

Izaicinājums vēsturiskajai praksei

Trampa iecere iezīmē ievērojamu atkāpšanos no vēsturiskās tautas skaitīšanas tradīcijas. Līdz šim tautas skaitīšana ASV notikusi ik pēc desmit gadiem, aptverot visus iedzīvotājus neatkarīgi no viņu juridiskā statusa. Šī skaitīšana kalpo ne tikai pārstāvniecības sadalījumam Kongresā, bet arī valdības finansējuma plūsmas noteikšanai štatiem un pašvaldībām.

ASV konstitūcijas 14. grozījums nosaka, ka ir jāsaskaita “visa personu kopa katrā štatā”, nešķirojot pēc pilsonības.

Politiskie un varas līdzsvara aspekti

Šis Trampa paziņojums izskan laikā, kad republikāņu pārvaldītie štati arvien aktīvāk cenšas mainīt kongresa vēlēšanu apgabalu robežas. Ja tiks veiktas izmaiņas tautas skaitīšanā, tas var būtiski ietekmēt varas sadalījumu starp štatiem un pārstāvniecību Kongresā – priekšrocības gūtu tie reģioni, kuros nelegālo imigrantu ir mazāk.

Tramps jau savas prezidentūras laikā 2020. gadā centās iekļaut pilsonības jautājumu tautas skaitīšanas anketā. Toreizējais mēģinājums tika bloķēts ASV Augstākajā tiesā. Kritiķi brīdināja, ka šāds solis novedīs pie mazākuma kopienu nepietiekamas skaitīšanas, tostarp likumīgi dzīvojošo iedzīvotāju un naturalizēto pilsoņu atturēšanas no līdzdalības.

Pēc neveiksmes tiesā Tramps izvēlējās alternatīvu ceļu – lika federālajām aģentūrām vākt datus par iedzīvotājiem no citiem avotiem, apejot tradicionālo tautas skaitīšanas procesu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Putins un Tramps vienojas tikties – vai Zelenskis pievienosies?
Putins vilina Trampu slazdā? Eksperti brīdina par diplomātiskiem manevriem
Tramps pirmo reizi publiski komentē notikušās sarunas, Baltais nams – plānotās sankcijas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.