“Viņi nedrīkst tikt ieskaitīti!” Tramps pieprasa ignorēt nelegālos imigrantus tautas skaitīšanā 0
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien nāca klajā ar paziņojumu, aicinot Tirdzniecības ministriju sākt darbu pie jaunas tautas skaitīšanas. Šoreiz ar būtisku izmaiņu: no iedzīvotāju uzskaites būtu jāizslēdz personas, kuras valstī uzturas bez legāla imigrācijas statusa, informē CNN.com.
Tramps, izmantojot savu platformu “Truth Social”, uzsvēra:
Viņš arī kategoriski piebilda: “Personas, kuras mūsu valstī uzturas nelegāli, netiks ieskaitītas tautas skaitīšanā.”
Izaicinājums vēsturiskajai praksei
Trampa iecere iezīmē ievērojamu atkāpšanos no vēsturiskās tautas skaitīšanas tradīcijas. Līdz šim tautas skaitīšana ASV notikusi ik pēc desmit gadiem, aptverot visus iedzīvotājus neatkarīgi no viņu juridiskā statusa. Šī skaitīšana kalpo ne tikai pārstāvniecības sadalījumam Kongresā, bet arī valdības finansējuma plūsmas noteikšanai štatiem un pašvaldībām.
ASV konstitūcijas 14. grozījums nosaka, ka ir jāsaskaita “visa personu kopa katrā štatā”, nešķirojot pēc pilsonības.
Politiskie un varas līdzsvara aspekti
Šis Trampa paziņojums izskan laikā, kad republikāņu pārvaldītie štati arvien aktīvāk cenšas mainīt kongresa vēlēšanu apgabalu robežas. Ja tiks veiktas izmaiņas tautas skaitīšanā, tas var būtiski ietekmēt varas sadalījumu starp štatiem un pārstāvniecību Kongresā – priekšrocības gūtu tie reģioni, kuros nelegālo imigrantu ir mazāk.
Tramps jau savas prezidentūras laikā 2020. gadā centās iekļaut pilsonības jautājumu tautas skaitīšanas anketā. Toreizējais mēģinājums tika bloķēts ASV Augstākajā tiesā. Kritiķi brīdināja, ka šāds solis novedīs pie mazākuma kopienu nepietiekamas skaitīšanas, tostarp likumīgi dzīvojošo iedzīvotāju un naturalizēto pilsoņu atturēšanas no līdzdalības.
Pēc neveiksmes tiesā Tramps izvēlējās alternatīvu ceļu – lika federālajām aģentūrām vākt datus par iedzīvotājiem no citiem avotiem, apejot tradicionālo tautas skaitīšanas procesu.