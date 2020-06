Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekle Ieva Kalderauska Foto: ekrānuzņēmums no video

„Mēs vēlamies, lai medijos atkal var reklamēt, piemēram, autolīzingu, hipotekāros kredītus, studiju kredītus. Tas būtu saprātīgs kompromiss – no vienas puses neveicinātu sabiedrības iedzīšanu parādu bedrē, bet no otras – palīdzētu medijiem, jo reklāmas ir mediju ienākumi, no kuriem nauda tālāk tiktu novirzīta kvalitatīva un sabiedrībai svarīga satura ražošanai,” RīgaTV 24 raidījumā „Dienas Personība ar Veltu Puriņu” par kredītu reklāmām masu medijos sacīja Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes (NEPLP) locekle Ieva Kalderauska.

Pēc aptuvenām aplēsēm Kalderauska min, ka, aizliedzot kredītu reklāmas, mediju tirgus zaudējis nedaudz vairāk par 2 miljoniem eiro, kas ir nopietna summa.

Video no “RīgaTV 24”:

Tāpat viņa atzīst, ka iepriekš nesakārtotā ātro kredītu vide kopumā ir sabojājusi uztveri par kredītiem, – tas ir kļuvis par lamuvārdu, par kaut ko sliktu.

„Es aicinu nepārspīlēt un tā vietā, lai kaut ko aizliegtu, sakārtot un ieviest visas paredzētās normas, lai šie kredīti tiktu izsniegti apdomīgi un kontrolēti. Ka to ir iespējams izdarīt, liecina arī banku sektors, kurš kādreiz arī neizcēlās ar kvalitatīvu visu kredītu izsniegšanu, to dēļ daudzi cilvēki nonāca parādu jūgā, taču šīs nozares kredītu izsniegšanas sistēma tika sakārtota, arī ātro kredītu jomā tas ir izdarāms. Kas attiecas uz reklāmām – kamēr mums nav pārliecības, ka tirgus ir sakārtots, reklamēt ātros kredītus nevajadzētu,” uzskata Kalderauska.

Šobrīd NEPLP sadarbībā ar patērētāju tiesību aizsardzības centru (PTAC) un vairākiem citiem ekspertiem, ir izstrādājusi grozījumus patērētāju tiesību aizsardzības likumā, lai mainītu šos pārāk stingros kredītu reklāmas ierobežojumus.