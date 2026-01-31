Foto: Shutterstock

Nejauši norijāt mutes skalojamo līdzekli? Lūk, kādas sekas tas patiesībā var radīt 0

23:44, 31. janvāris 2026
Neliela malka mutes skalojamā līdzekļa norīšanas var šķist nieks. Tomēr aiz svaiguma sajūtas, ko tas dod, slēpjas vielas, kas, nonākot organismā, var radīt nevēlamas sekas. Īpaši bīstami tas var būt bērniem, kuru organisms uz šādām vielām reaģē daudz jutīgāk nekā pieaugušajiem.

Lielākā daļa mutes skalojamo līdzekļu ir paredzēti tikai ārīgai lietošanai – mutes dobuma skalošanai, nevis norīšanai. Tajos nereti ir dažādas ķīmiskas vielas un aromatizētāji, kas, nokļūstot gremošanas traktā, var radīt kairinājumu vai pat saindēšanos. Starp biežāk sastopamajām sastāvdaļām ir spirts, fluorīds, mentols, ēteriskās eļļas, hlorheksidīns, ūdeņraža pārskābe un citas aktīvas vielas, kas paredzētas baktēriju iznīcināšanai mutē, nevis lietošanai iekšķīgi.

Īpaša piesardzība jāievēro ar recepšu mutes skalojamajiem līdzekļiem, kurus izmanto noteiktu mutes dobuma vai zobu problēmu ārstēšanai, jo to sastāvs var būt vēl spēcīgāks.

Kas notiek, ja nejauši norijat skalojamo līdzekli?

Ja pieaugušais nejauši norij pavisam nelielu daudzumu mutes skalojamā līdzekļa, parasti nopietnas sekas nerodas. Tomēr apzināta vai lielāka daudzuma norīšana var izraisīt nepatīkamus simptomus, piemēram, nelabumu, miegainību, vemšanu, kuņģa darbības traucējumus vai pat elpošanas grūtības.

Bērniem situācija ir daudz nopietnāka. Viņu organisms ir jutīgāks pret alkoholu un citām aktīvajām vielām, tāpēc pat neliels daudzums var izraisīt saindēšanās pazīmes. Ja pēc norīšanas bērnam parādās vemšana, caureja, neparasta miegainība, vājums vai samazinās urinēšana, nekavējoties jāvēršas pie ārsta.

Kā mutes skalojamo līdzekli lietot droši

Lai izvairītos no riskiem, vienmēr jāievēro norādījumi uz iepakojuma. Parasti līdzekli paredzēts izmantot nelielā daudzumā, izskalojot muti un pēc tam to izspļaujot. Ja skalojat arī kaklu, jābūt īpaši uzmanīgiem, lai šķidrums netiktu norīts.

Ir pieejami arī mutes skalojamie līdzekļi, kas paredzēti bērniem vai cilvēkiem ar paaugstinātu jutību. Dažkārt tie ir marķēti kā drošāki, tomēr tas nenozīmē, ka lielā daudzumā tos var norīt bez sekām. Ja rodas šaubas par konkrēta līdzekļa drošību, ieteicams konsultēties ar zobārstu.

Mutes skalojamais līdzeklis ir lielisks palīgs mutes dobuma higiēnā, taču tas jālieto atbildīgi. Neliels nejaušs malks parasti nav bīstams, taču īpaši bērnu gadījumā piesardzība ir būtiska.

