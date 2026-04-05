Foto: ZUMAPRESS.com/Scanpix

Romas pāvests Leons XIV Lieldienu uzrunā aicina nolikt ieročus 0

LETA
16:16, 5. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Romas katoļu baznīcas pāvests Leons XIV svētdien tradicionālajā Lieldienu uzrunā mudināja tos, kas karo, nolikt ieročus un aicināja uz mieru visā pasaulē.

“Tiem, kas tur rokās ieročus, tie ir jānoliek. Tiem, kuru rokās ir vara sākt karus, vajadzētu izvēlēties mieru. Ne jau mieru, kas tiek uzspiests ar vardarbību, bet dialogu,” sacīja katoļu baznīcas galva, vēršoties pie desmitiem tūkstošiem ticīgo, kas bija sapulcējušies Vatikāna Svētā Pētera laukumā.

Leons XIV brīdināja, ka cilvēki pierod pie vardarbības.

“Mēs ar to samierināmies un kļūstam vienaldzīgi,” kritizēja pāvests. “Vienaldzīgi pret tūkstošiem cilvēku nāvi. Vienaldzīgi pret naida un šķelšanās sekām, ko rada konflikti. Vienaldzīgi pret ekonomiskajām un sociālajām sekām, ko tie izraisa un ko mēs visi izjūtam,” viņš teica.

Atkāpjoties no pāvestu līdz šim ievērotās tradīcijas Ziemassvētku un Lieldienu uzrunās uzskaitīt daudzus pasaulē notiekošos konfliktus, Leons XIV savā uzrunā nenosauca nevienu konfliktu.

Šie Leonam XIV ir pirmās Lieldienas pāvesta amatā, kurā viņš stājās pērn maijā pēc iepriekšējā katoļu baznīcas galvas Franciska nāves.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.