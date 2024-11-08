#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: flamingo_estate/Instagram

Rožlapiņu marinētie gurķīši? Gatavojam Pamelas Andersones recepti, ko slavē visa Holivuda 0

LA.LV
Mājas Receptes

Gurķīši kopā ar kaltētām rožu lapiņām izklausās pēc savādas kombinācijas, bet, kad uzzini, ka tos pagatavojusi Pamela Andersone, tas pēkšņi šķiet pilnīgi loģiski – un pat gardi.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Atšķirība starp zālēm un indi ir tikai devā: lūk 3 uztura bagātinātāji, kas bendē tavu veselību
Krieviete pārsteigta un “palika uz pauzes”! Latvieši stāsta, kā ārzemēs “atmaskojuši” nekaunīgus tūristus 45
5 interjera kļūdas, kas liecina par bezgaumību jūsu mājoklī – skarbs dizainera viedoklis
Lasīt citas ziņas

Aktrise, kas kļuvusi par dzīvesstila guru, ir paplašinājusi savas ģimenes tradīciju marinēt gurķus Vankūveras salā, radot produktu, ko tagad var baudīt ikviens: “Pamela’s Pickles” no Flamingo Estate.

Šie sālījumi ir kā vesels garšaugu dārzs burciņā.
CITI ŠOBRĪD LASA
“Pagājušajā gadā te arī vienu sievieti nosita tajā pašā vietā…” Vecumniekos uz gājēju pārejas notriekta sirmgalve
Vācijas kanclers Mercs: “Karš var turpināties vēl daudzus mēnešus. Mums jebkurā gadījumā jābūt tam gataviem”
“Viņi ir nedaudz apmaldījušies un apjukuši.” Soctīklotāji dalās savās sajūtās pēc Latvijas basketbola izlases uzvaras pār Igauniju

Tie balstīti uz Pamelas vecmāmiņas māsas Vī apbalvoto gurķu recepti ar dillēm, sinepēm un ķiplokiem. Andersone pievienojusi savu īpašo niansi – kaltētas rožu lapiņas, kas piešķir smalku ziedu garšu un skaistu krāsu.

Savukārt “Flamingo Estate” recepti viņa papildinājusi ar rozā pipariem, guajillo čili un kūpinātu jūras sāli. Rezultāts, kā saka ražotāji, ir “dārzs burciņā”.

Pamela Andersonas recepte ar savu sarežģīto garšas buķeti īpaši iederas šī brīža vasaras ēdienu modē. Šodien cilvēki arvien vairāk tiecas pēc bagātīgām un daudzslāņainām garšām, kas apvieno aso, skābo, saldeno, rūgto un sāļo.

“Tas, ka recepte nodota no Pamelas vecmāmiņas māsas, ļauj uzrunāt patērētāju pieprasījumu pēc mierinājuma un nostalģiskām garšām, vienlaikus izmantojot modernu un neparastu garšu kombināciju,” norāda pārtikas un dzērienu tendenču prognozētājs Eogans Flins.

Marinēti, sālīti un svaigi gurķi ir neatņemama vasaras un patiesībā visa gada garša latviešu virtuvē un tgad, pateicoties Pamelai Andersonei, tie ieguvuši pavisam jaunu tēlu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Jauns, unikāls deserts uz kārā zoba – marinēto gurķu kēksiņi
Mazsālīti gurķīši ar āboliem
Gurķi jāņogu marinādē. Gan garšīgi, gan krāsaini!
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.