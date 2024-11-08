Rožlapiņu marinētie gurķīši? Gatavojam Pamelas Andersones recepti, ko slavē visa Holivuda 0
Gurķīši kopā ar kaltētām rožu lapiņām izklausās pēc savādas kombinācijas, bet, kad uzzini, ka tos pagatavojusi Pamela Andersone, tas pēkšņi šķiet pilnīgi loģiski – un pat gardi.
Aktrise, kas kļuvusi par dzīvesstila guru, ir paplašinājusi savas ģimenes tradīciju marinēt gurķus Vankūveras salā, radot produktu, ko tagad var baudīt ikviens: “Pamela’s Pickles” no Flamingo Estate.
Tie balstīti uz Pamelas vecmāmiņas māsas Vī apbalvoto gurķu recepti ar dillēm, sinepēm un ķiplokiem. Andersone pievienojusi savu īpašo niansi – kaltētas rožu lapiņas, kas piešķir smalku ziedu garšu un skaistu krāsu.
Savukārt “Flamingo Estate” recepti viņa papildinājusi ar rozā pipariem, guajillo čili un kūpinātu jūras sāli. Rezultāts, kā saka ražotāji, ir “dārzs burciņā”.
Pamela Andersonas recepte ar savu sarežģīto garšas buķeti īpaši iederas šī brīža vasaras ēdienu modē. Šodien cilvēki arvien vairāk tiecas pēc bagātīgām un daudzslāņainām garšām, kas apvieno aso, skābo, saldeno, rūgto un sāļo.
“Tas, ka recepte nodota no Pamelas vecmāmiņas māsas, ļauj uzrunāt patērētāju pieprasījumu pēc mierinājuma un nostalģiskām garšām, vienlaikus izmantojot modernu un neparastu garšu kombināciju,” norāda pārtikas un dzērienu tendenču prognozētājs Eogans Flins.
Marinēti, sālīti un svaigi gurķi ir neatņemama vasaras un patiesībā visa gada garša latviešu virtuvē un tgad, pateicoties Pamelai Andersonei, tie ieguvuši pavisam jaunu tēlu.