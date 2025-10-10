Šā gada Nobela Miera prēmija piešķirta… 2
Nobela Miera prēmija ir viena no sešām Nobela prēmijām, ko katru gadu piešķir cilvēkiem vai organizācijām, kas devušas ievērojamu ieguldījumu miera veicināšanā pasaulē.
To 1901. gadā pirmo reizi pasniedza saskaņā ar zviedru izgudrotāja Alfreda Nobela testamentu. Atšķirībā no citām Nobela prēmijām, ko piešķir Zviedrijā, Miera prēmiju pasniedz Norvēģijā — Oslo.
Ar šo balvu bieži tiek godināti politiķi, cilvēktiesību aktīvisti, starptautiskas organizācijas un sabiedriskie darbinieki, kuri cīnījušies pret kariem, vardarbību un netaisnību. Nobela miera prēmija tiek uzskatīta par vienu no prestižākajiem apbalvojumiem pasaulē.
Kā zināms, ASV prezidents Donalds Tramps ļoti vēlējās šo uzvaru sev, bet…
Mačado godalgota “par nenogurstošu darbu, veicinot Venecuēlas iedzīvotāju demokrātiskās tiesības, un par cīņu, lai panāktu taisnīgu un mierīgu pāreju no diktatūras uz demokrātiju”, norādījusi komiteja.
Viņa ir “galvenā, vienojošā figūra politiskajā opozīcijā, kas reiz bija dziļi sašķelta – opozīcijā, kas atrada kopsaucēju prasībā pēc brīvām vēlēšanām un pārstāvības valdības”, sacīts komitejas paziņojumā.
Tajā teikts, ka Venecuēla no relatīvi demokrātiskas un pārtikušas valsts ir kļuvusi par “brutālu autoritāru valsti, kas šobrīd piedzīvo humāno un ekonomisko krīzi”.
“Valsts vardarbīgais mehānisms ir vērsts pret pašas valsts pilsoņiem. Gandrīz astoņi miljoni cilvēku ir pametuši valsti,” uzsvērusi komiteja.
Opozīcija tiek sistemātiski apspiesta, izmantojot “vēlēšanu rezultātu viltošanu, kriminālvajāšanu un ieslodzījumu”, teikts paziņojumā.
Komiteja Mačado nosaukusi par “vienu no pēdējā laikā Latīņamerikā izcilākajiem pilsoniskās drosmes piemēriem”.
“Neraugoties uz nopietniem draudiem viņas dzīvībai, viņa ir palikusi valstī, un šī izvēle ir iedvesmojusi miljoniem cilvēku,” uzsvērts paziņojumā.
Pirms Venecuēlas parlamenta vēlēšanām 2024. gadā Mačado bija opozīcijas prezidenta amata kandidāte, taču režīms viņas kandidatūru bloķēja.
Tad viņa atbalstīja maz zināmo bijušo diplomātu Edmundo Gonsalesu, kurš kļuva par opozīcijas kandidātu.
58 gadus vecā Mačado slēpjas no varasiestādēm un kopš janvāra nav redzēta sabiedrībā.
Nobela Miera prēmijas piešķiršana Mačado ir pārsteigums, jo pirms piektdienas paziņojuma viņas vārds netika minēts starp iespējamajiem laureātiem
Šogad Nobela Miera prēmijai izvirzīti 338 kandidāti, tai skaitā 244 fiziskas personas un 94 organizācijas.
Pērn prēmijai tika izvirzīti 286 kandidāti, bet rekorddaudz pieteikumu – 376 – tika saņemti 2016. gadā.
Nobela prēmijas statūti noteic, ka prēmijas kandidātu vārdi tiek turēti slepenībā 50 gadus. Tomēr tie, kas ir tiesīgi pieteikt kandidātus, piemēram, iepriekšējie prēmijas laureāti, ministri un deputāti no visas pasaules, kā arī atsevišķu universitāšu profesori, var publiski atklāt, ko pieteikuši balvas saņemšanai.
Saskaņā ar mediju ziņoto šogad prēmijai tika izvirzīts arī ASV prezidents Donalds Tramps, kurš vairākkārt izteicies, ka ir pelnījis šo balvu par vairāku konfliktu izbeigšanu. Tramps apgalvo, ka, pateicoties viņam, izbeigti vismaz astoņi kari.
Pērn Nobela Miera prēmija tika piešķirta atombombardēšanu pārdzīvojušo japāņu organizācijai “Nihon Hidankyo” par tās centieniem panākt no kodolieročiem brīvu pasauli.
Nobela prēmijas ieguvēji līdz ar diplomu un zelta medaļu saņem apmēram miljonu eiro vērtu naudas balvu.
Šonedēļ jau tika paziņoti Nobela prēmiju ieguvēji medicīnā, fizikā, ķīmijā un literatūrā, un pirmdien tiks nosaukts balvas ieguvējs ekonomikā, noslēdzot šī gada Nobela prēmiju sezonu.