“Pseido NVO” par valsts naudu?! Liepnieks asi kritizē daļu no valsts finansētajām nevalstiskajām organizācijām 0

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LA.LV
15:47, 23. jūlijs 2026
Viedokļi

Politisko procesu apskatnieks un rakstnieks Jurģis Liepnieks TV24 raidījumā “Ziņu TOP” pauda atbalstu iecerei izvērtēt valsts finansējumu nevalstiskajām organizācijām, uzsverot, ka jānošķir sabiedrībai nozīmīgas organizācijas no tām, kuru darbības lietderība ir apšaubāma.

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Liepnieks norādīja, ka Latvijā ir daudz NVO, kas sniedz būtisku atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, smagām slimībām un citām sabiedrības grupām. Taču līdzās tām, viņaprāt, darbojas arī organizācijas, kuras pilnībā uztur valsts finansējums un kurām nav citu ienākumu avotu.

Viņš kritizēja situācijas, kurās par salīdzinoši vienkāršu administratīvu funkciju veikšanu tiek saņemts ievērojams finansējums no valsts budžeta. Pēc Liepnieka domām, šādu organizāciju pienesums sabiedrībai ne vienmēr ir skaidri saskatāms.

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Komentējot prezidenta rosināto NVO sektora izvērtēšanu, viņš uzsvēra, ka laikā, kad valstī tiek runāts par budžeta taupību, ir pamatoti pārskatīt, cik lietderīgi tiek izmantota nodokļu maksātāju nauda. Liepnieks piebilda, ka dažādās programmās un ministrijās NVO finansēšanai ik gadu tiek novirzīti desmitiem miljonu eiro, tāpēc šo līdzekļu izlietojums būtu rūpīgi jāizvērtē.

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