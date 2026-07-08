Foto: Magnific.com

Sajūtas kā agrā rudenī: šodien laikapstākļi krasi pasliktināsies 0

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LETA
7:09, 8. jūlijs 2026
Ziņas Dabā

Šodien Latvijā ļoti stipri līs un pūtīs stiprs vējš, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

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Latvijas lielākajā daļā gaidāms lietus, kas brīžiem kļūs arī stiprs, vakara stundās centrālajos rajonos lietus būs ļoti stiprs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss.

Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, Kurzemē piekrastē ziemeļu, ziemeļrietumu vējš pastiprināsies brāzmās sasniedzot 20-24 metrus sekundē.

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Maksimālā gaisa temperatūra dienā būs plus 14, plus 19 grādi.

Rīgā mākoņi lietu atnesīs dienas otrajā pusē, brīžiem tas būs arī stiprs, un vakarā pastāv liela iespējamība, ka lietus kļūs ļoti stiprs, iespējams arī pērkona negaiss.

Pūtīs lēns līdz mērens rietumu puses vējš, un gaiss iesils līdz plus 16, plus 18 grādiem.

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