Foto: Dainis Bušmanis

Divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ Daugavpilī ap 300 cilvēku paliks bez darba 0

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LETA
22:09, 7. jūlijs 2026
Ziņas Ekonomika

Divu uzņēmumu darbības pārtraukšanas dēļ darbu Daugavpilī varētu zaudēt gandrīz 300 cilvēku, vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”.

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VAS “Latvijas dzelzceļs” meitasuzņēmums “LDz Cargo” sācis kolektīvās atlaišanas procesu, savukārt starptautiskais digitālo pakalpojumu uzņēmums “Concentrix” pārtrauks darbību pilsētā.

“LDz Cargo” norādīja, ka pieņemts lēmums sākt kolektīvās atlaišanas procesu. Darbinieku skaita samazināšanu plānots sākt no 1. augusta.

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Uzņēmums skaidroja, ka precīzs atlaižamo darbinieku skaits vēl tiek precizēts, taču patlaban tiek lēsts, ka tas varētu būt ap 150 cilvēkiem.

“Concentrix” Daugavpilī darbību sāka 2025. gada sākumā ar zīmolu “WebHelp”, biroju atverot Daugavpils Universitātes telpās.

Vēl martā uzņēmums meklēja papildu darbiniekus, taču tagad, pēc LSM rīcībā esošās informācijas, biroja nomas līgums netiks pagarināts.

Uzņēmums darbu Daugavpilī plāno beigt 1. oktobrī, un darba vietas zaudēs ap 100 cilvēku.

Iepriekš ziņots, ka “LDz Cargo” apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bija 17,107 miljoni eiro, kas ir par 13,9% mazāk nekā 2025. gada attiecīgajā periodā, kā arī kompānijas zaudējumi palielinājās par 23,8% – līdz 2,332 miljoniem eiro, liecina uzņēmuma publiskotā informācija.

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