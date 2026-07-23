Ir latviešiem svarīgais kapusvētku laiks – praktiskas un emocionālas lietas, ko noteikti vajag paveikt 0
Vasara Latvijā daudziem nav iedomājama bez kapusvētkiem. Vieniem tā ir dziļi reliģiska tradīcija, citiem – iespēja satikt sen neredzētus radiniekus, vēl citiem – brīdis klusumā atcerēties tos, kuru vairs nav līdzās. Taču kapusvētki nav tikai viena diena kapsētā. Tas ir laiks, kad sakopt ne vien kapavietu, bet arī ģimenes atmiņas un saites starp paaudzēm.
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