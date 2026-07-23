Vien 12 km no Cēsīm atkal kādā pagalmā viesojies lācis: “Piecas vistas un gailis lāci redzēja pirmo un pēdējo reizi” 0
Ar satraucošu stāstu soctīklos dalījies Andris Jēkabsons. Viņa pagalmā viesojies lācis un izdarījis iespaidīgus postījumus.
Andris norāda, ka šī ir jauna lapa dabas vērošanā un sadzīvošanā ar to: “Aizvakarnakt pagalmā paciemojās lācis. Nu, kā, paciemojās.. Atnāca uz vistu bufeti. Izrārdīja visu ieejas daļu, jo ar žogu bija jātiek galā. Dusmojās laikam, jo tas bija kārtīgs (un labi, ka tā), nebija viegli.”
Īpašnieks konstatējis, ka skāde ir nodarīta liela – vistas mājai apjoztais āra būris saplēsts visos posmos.
“Grūti iedomāties putnu pārdzīvojumus un stresu, kad tu saproti – kāds nāk tevi apēst. Piecas vistas un gailis lāci redzēja pirmo un pēdējo reizi. Visskaistākais gailis arī RIP. Un es joprojām par balansu, ja nāk šādi pagalmā, tad konkrētos eksemplārus pie sevis aprūpē ņem visi dabas mīļotāji. Vai arī midzinam un pārvedam uz kādiem Latvijas mūža mežiem.”
Andris uzskata, ka lāčus, kas nerimstas un turpina šādi uzvesties, ir “jāņem ārā no aprites uz visiem laikiem ārpus kārtas”.
Lai gan, viņaprāt, iespēja ir ļoti maza, ka tas varētu uzbrukt arī bērniem, kuri vasarā puspliki skraida pa pagalmu, tomēr arī neliela iespēja vecākiem ir satraucoša.
Paralēli ir raizes, ka visu būs jāatjauno un jāstiprina, lai tad, ja šādi gadījumi atkārtojas, lācis nevar īpašumu sapostīt vēlreiz.
“Šis viss par manu naudu, lai to lāci turpinātu mīlēt. No stikla ķepas nospiedumu pagaidām nost netīrīšu, pieņemu individuālās un grupu ekskursijas pēdas apskatei! Iekļauts arī apmeklēt vietu, kur gravā šamais pēc vakariņām gulējis (bet varbūt pirms..kas to lai zina),” saimnieks ironizē caur dusmām.
Lai gan komentāros daži cilvēki izrāda neticību, ka tiešām šādi noticis, Andris sarunā ar LA.LV apstiprina, ka tas viss tiešām ir noticis – Cēsu novadā, Raiskuma pagastā, vien 12 kilometrus no Cēsīm.