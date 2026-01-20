Sala un bezvēja dēļ daudzviet – īpaši pilsētās – gaidāma slikta gaisa kvalitāte 0
Otrdien Latvijā spīdēs saule, vien daļā Kurzemes un Vidzemes ziemeļrietumos debesis būs apmākušās, prognozē sinoptiķi.
Nav gaidāmi nokrišņi. Būs lēns vējš un bezvējš. Vietām dūmaka un sarma.
Sala un bezvēja dēļ daudzviet – īpaši pilsētās – gaidāma slikta gaisa kvalitāte.
Maksimālā gaisa temperatūra būs no -3..-5 grādiem daļā Kurzemes līdz -11..-14 grādiem vietām austrumu novados un Zemgales līdzenumā. Vakarā dažviet Latvijā termometra stabiņš noslīdēs zem -20 grādiem.
Rīgā visu dienu spīdēs saule, gaidāms lēns dienvidu vējš, pēcpusdienā un vakarā – bezvējš. Gaisa temperatūra dienas vidū svārstīsies ap -10 grādiem, bet vakarā piepilsētā iespējami -20 grādi.
Anticiklona ietekme mazinās. Atmosfēras spiediens pazeminājies līdz 1029-1032 hektopaskāliem jūras līmenī.
Otrdienas rīts Latvijā – aukstākais pēdējos divos gados
Otrdien Latvijā aust saltākais rīts kopš 2024. gada 8. janvāra, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) informāciju gaisa temperatūra plkst. 5 bija no -10,2 grādiem Ventspilī līdz -20,6 grādiem Mērsragā, -20,9 grādiem Skrīveros un -22,4 grādiem Daugavpilī un Madonā. Tobrīd nebija pieejami dati no Zosēnu novērojumu stacijas.
Atbilstoši “Latvijas Valsts ceļu” informācijai lielākais sals agrā rītā bija -21..-23 grādi daudzviet Latgalē un Vidzemē, kā arī vietām valsts rietumu pusē, tai skaitā uz Liepājas šosejas pie Anneniekiem un uz Ventspils šosejas pie Usmas ezera. Zemākā temperatūra plkst. 5 bija -23,2 grādi uz Daugavpils šosejas pie Gostiņiem, Pļaviņās.
Tas ir bargākais sals valstī kopš 2024. gada 8. janvāra, kad vietām Latgalē gaisa temperatūra sasniedza -30 grādus.
Mākoņu maz, bet daļā Kurzemes piekrastes un Vidzemes galējos ziemeļrietumos debesis apmākušās. Vietām dūmaka un sarma.
Pūš viegls dienvidu vējš, daudzviet iestājies bezvējš. Gaisa kvalitāte viduvēja līdz slikta.
Vēlā pirmdienas vakarā sākās spēcīga ģeomagnētiskā vētra, kas otrdien var turpināties. Latvijā novērota ziemeļblāzma.
Rīgā pārsvarā skaidras debesis, pūš dienvidu vējš ar ātrumu divi trīs metri sekundē, gaisa temperatūra -14 grādi pilsētas centrā un -18 grādi lidostā.
Maksimālā gaisa temperatūra pirmdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,7 grādiem Liepājas ostā līdz -13,1 grādam Dobelē.