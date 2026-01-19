Mežaparka Sniega parks

LETA
7:27, 19. janvāris 2026
Pirmdien mākoņi daļēji klās Latvijas debesis, spīdēs saule un nav gaidāmi nokrišņi, prognozē sinoptiķi. Vējš lēni pūtīs no dienvidu puses. Gaisa temperatūra dienas vidū būs -5..-12 grādi.

Rīgā caur plāniem mākoņiem spīdēs saule, pūtīs neliels dienvidu vējš un gaiss iesils līdz -8..-9 grādiem.

Laikapstākļus nosaka spēcīgs anticiklons. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1035 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1041 hektopaskālam Latgalē.

Tāpat tiek ziņots, ka pirmdien līdz plkst. 5 zemākā gaisa temperatūra valstī bija -21 grāds Daugavpils novērojumu stacijā, kas atrodas pie Ruģeļu ūdenskrātuves, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) dati.

Citās LVĢMC novērojumu stacijās gaisa temperatūra piecos rītā bija no -8,6 grādiem Liepājas ostā un -9,2 grādiem Ainažos līdz -16,5 grādiem Madonā un -17,8 grādiem Dagdā.

Savukārt saskaņā ar “Latvijas Valsts ceļu” informāciju lielākais sals tobrīd bija -18, -19 grādi Krāslavas, Jēkabpils un Pļaviņu apkārtnē. Vietām visos valsts reģionos termometra stabiņš noslīdējis zem -15 grādiem.

Sniega biezums novērojumu stacijās no 6-7 centimetriem Kolkā, Mērsragā, Daugavgrīvā, Ainažos un Rūjienā līdz 23 centimetriem Rucavā, Dagdā un Krāslavas novada Piedrujā.

Rīgā dienvidu vējš pūš ar ātrumu trīs metri sekundē, gaisa temperatūra -11..-13 grādi.

Maksimālā gaisa temperatūra svētdien LVĢMC novērojumu tīklā bija no -4,0 grādiem Kolkā līdz -11,4 grādiem Dagdā.

Augstākā gaisa temperatūra Eiropā 18. janvārī bija +19 grādi Itālijā. Zemākā gaisa temperatūra naktī uz pirmdienu -28 grādi Baltkrievijā un Krievijā.

