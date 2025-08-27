Cik gadījumos robežsargi guvuši ievainojumus, saskaroties ar nelegāliem migrantiem? 0
Vai ir bijuši daudz gadījumu praksē, kad Latvijas robežsargi ir cietuši un fiziski ietekmēti saskarsmē ar nelegālajiem imigrantiem? Šādu jautājumu TV24 raidījumā “Dienas personība” uzdeva Guntim Pujātam, ģenerālim, Valsts robežsardzes priekšniekam.
“Ir bijušas šādas situācijas, bet par laimi traumas nav bijušas nozīmīgas – nav nodarīts liels kaitējums veselībai,” atzīst ģenerālis.
Arī uzbrukumi mūsu robežsargiem ir bijuši, kad nācies pielietot fizisku spēku vai speciālos līdzekļus, tāpat bijis gadījums, kad ar koku uzbrukts robežsardzes sunim. Ir bijuši dažādi izaicinājumi, norāda Pujāts, piebilstot, ka par laimi neviens robežsargs nav smagi cietis.
“Robežsargiem pienākums ir valkāt arī individuālos aizsardzības līdzekļus – bruņuvestes, bruņuķiveres, kas ir devis rezultātu, ka dzīvībai un veselībai būtisks kaitējums nav nodarīts,” rezumē Pujāts.