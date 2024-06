Foto: Shutterstock

Sapioseksuāļi kļūst arvien populārāki, to veicina izglītība un tehnoloģiju attīstība. Vai esi sapioseksuālis? Ieteikt







Augstu intelektu ir diezgan grūti pārvērtēt – tas palīdz mums būt interesantiem sarunu biedriem, kāpt pa karjeras kāpnēm utt. Tomēr daži cilvēki citu prāta spējām, nevis izskatam, pievērš daudz lielāku uzmanību. Tādus cilvēkus dēvē par sapioseksuāļiem. Citiem vārdiem sakot, sapioseksuālis ir cilvēks, kuram emocionāli un seksuāli pievilcīgs un uzbudinošs šķiet gudrs, izglītots, erudīts, intelektuāli attīstīts un inteliģents cilvēks. Lai gan daudzi cilvēki uzskata, ka intelekts ir kas sekundārs, sapioseksuāļi to uzskata par galveno seksuālās un emocionālās saiknes punktu. Intelekts šai grupai nav tikai bonuss, tā ir nepieciešamība. Sapioseksuāļi nevar veidot attiecības vai nodarboties ar seksu ar cilvēkiem, kurus viņi uzskata par stulbiem.

Reklāma Reklāma

Patiesībā jau intelekts vienmēr ticis novērtēts un bijis svarīgs nosacījums cilvēces izdzīvošanai un saistīts ar evolūciju. Prāts palīdzēja senajiem cilvēkiem veiksmīgi pielāgoties dažādiem vides apstākļiem un visticamāk vienā vai otrā pakāpē sapioseksualitāte ir raksturīga ikvienam. Tomēr var teikt, ka pastiprināta interese par cilvēkiem, kurus var uzbudināt filozofiskas diskusijas, ir salīdzinoši nesena parādība. Kāpēc tā?

Daži eksperti uzskata, ka sapioseksuāļu pieaugošās popularitātes iemesls ir pieejamākā izglītošanās, pateicoties kurai lielākam skaitam cilvēku bijusi iespēja attīstīties un atklāt savu potenciālu. Nevar aizmirst arī masu mediju ietekmi. Slaveni filmu un seriālu varoņi ir ģeniāli cilvēki (kaut vai doktors Hauss), kuriem nav uztrenētu muskuļu, ideālu figūru un sejas vaibstu. Viņu galvenā pievilcība slēpjas izcilajā intelektā.

Citi apgalvo, ka sabiedrības sapioseksualitāti palielinājusi tehnoloģiju attīstība. Izmantojot viedtālruņus un internetu, mazāk protam izteikties ar klasiskajām neverbālās komunikācijas metodēm, piemēram, skatienu un acu kontaktu, ķermeņa valodu un intonāciju, tāpēc flirtējam ar gramatiski pareiza un asprātīga teksta palīdzību.

Mūsdienu cilvēkiem kulturāla un inteliģenta personība zemapziņas līmenī asociējas ar veiksmīgu karjeru un labāku dzīves līmeni. Tas liek domāt, ka sapioseksualitāte ir tradicionālās seksuālās atlases transformācija, kas mudina izvēlēties dzīves partneri, kurš nodrošinās vislabākos apstākļus.

Kā radies termins

Termins cēlies no latīņu vārdiem sapio, kas nozīmē “gudrs” un sexualis, kas nozīmē “seksuāls”. Nav vienprātības jautājumā par to, kurš pirmais lietojis šo jēdzienu. Saskaņā ar Merriam-Webster vārdnīcas versiju termins pirmo reizi lietots 2004. gadā. Cita versija – vārdu 1998. gadā izgudroja kāds Livejournal lietotājs ar segvārdu wolfieboy, par ko viņš rakstīja savā ierakstā 2002. gadā. Ar termina palīdzību lietotājs izskaidroja savas vēlmes seksuālo partneru izvēlē. Trešā versija – jēdzienu jau ap 1960.gadu izdomāja britu dziedātāja, mūziķe un aktrise Marianna Feitfula. Termins nav zinātnisks, galvenokārt to izmanto masu medijos un populārajā psiholoģijā.