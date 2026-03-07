Satricināta klusa pilsēta Polijā: slimnīcas reģistratūras darbinieces dēļ mirst mēnesi vecs zīdainis 0
Drīzumā tiesas priekšā stāsies Polijas pilsētas Brodnicas slimnīcas darbiniece, kuru prokuratūra apsūdz saistībā ar zīdaiņa nāvi. Kā ziņo “TVN24”, izmeklēšana ir pabeigta, un apsūdzība izvirzīta sievietei, kura strādāja slimnīcas reģistratūrā.
Saskaņā ar Toruņas apgabala prokuratūras pārstāves Izabellas Oliveres teikto, lieta saistīta ar pagājušā gada 25. janvāra notikumiem. Izmeklētāji uzskata, ka Brodnicas slimnīcas medicīniskā reģistratore Izabela R. nepildīja savus profesionālos pienākumus.
Prokuratūra norāda, ka šāds lēmums aizkavēja nepieciešamās diagnostikas un ārstēšanas procedūras, kas savukārt samazināja iespējas izglābt meitenes dzīvību.
Sieviete tiek apsūdzēta par tiešu bērna veselības un dzīvības apdraudēšanu. Tomēr Izabela R. savu vainu neatzīst.
Prokurore Izabella Olivere norādīja, ka sievietes sniegtie paskaidrojumi neatbilst faktiem, kas noskaidroti pirmstiesas izmeklēšanas laikā. Izmeklēšana ir pabeigta, un apsūdzības akts nodots Brodnicas rajona tiesai.