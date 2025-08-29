#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Senās uguns nakts, Kauguru svētki, vasaras noslēgums Iecavā un citi aizraujoši pasākumi. Kur doties un ko apmeklēt šajā nedēļas nogalē? 0
Lūcija Bērziņa

FOTO: Evija Trifanova/LETA
FOTO: Evija Trifanova/LETA
Uguns skulptūras “Senās uguns nakts” laikā Rojas pludmalē.
Lūcija Bērziņa
17:59, 29. augusts 2025
Kokteilis Baudi

Vasara straujiem soļiem ir pietuvojusies noslēgumam, taču nebēdā – augusta pēdējās nedēļas nogale solās būt īpašiem notikumiem bagāta. Jau šajā nedēļas nogalē norisināsies vairāki pasākumi, kurus tu vēl vari paspēt izbaudīt, lai piedzīvotu vasaras noslēguma burvību. No mūzikas koncertiem un grilēšanas festivāliem līdz tradicionālajām Senās uguns nakts aktivitātēm pie jūras – katrs varēs atrast sev piemērotu veidu, kā pavadīt šo pēdējo vasaras nedēļas nogali, baudot gan kultūru, gan izklaidi, gan kopības sajūtu ar draugiem un ģimeni.

Lai atvieglotu nedēļas nogales plānošanu un palīdzētu izvēlēties, kurp doties, esmu vienuviet apkopojusi interesantākos pasākumus, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē.

