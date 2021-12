“Šī ir pirmā vakcīna pret vēzi. Būs vēl!” Skride aicina vakcinēties pret cilvēka papilomas vīrusu Ieteikt







Papilomas vīruss izraisa vienu no divdesmit onkoloģiskajām saslimšanām pasaulē. Latvijā tieši jaunām sievietēm mirstība no dzemdes kakla vēža ir viena no lielākajām starp visiem vēža gadījumiem.

“Tagad pret to ir iespējama vakcīna – tā ir tā labā ziņa. No 2000. gada tā vakcinācija, manuprāt, sākta,” stāsta Andris Skride, profesors, kardiologs, 13. Saeimas deputāts (AP!), viesojoties TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

Šī vakcinācija 12 gadu vecumā ir valsts apmaksāta, bet var vakcinēties arī vēlāk.

“Faktiski pirmā vakcīna pret vēzi šī ir. Būs vēl!” viņš ir pārliecināts.

Jau pieminētā vakcīna vēršas pret cilvēka papilomas vīrusu, kurš ierosina gan dzemdes kakla vēzi, gan mutes, kakla un citus vēža veidus.

Arī zēniem no nākamā gada šī vakcīna būs valsts apmaksāta, jo visefektīvāk tā iedarbojas tieši bērnībā, bet, protams, var veikt arī vēlāk, kad gan tas būs samērā dārgi.

“Tā ir ļoti, ļoti laba ziņa! Faktiski mēs varēsim izskaust šo te dzemdes kakla vēzi nākotnē pasaulē. Tāpat kā mēs esam bakas izskauduši, mēs izskaudīsim dzemdes kakla vēzi, ja mēs ticēsim zinātnei un iesim vakcinēties.”