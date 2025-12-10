“Draugs grib nākotnē dibināt karstmaizīšu ieskrietuvi!” Bet ir jautājums – vai tā izturēs konkurencē ar kebabiem? 0
“Draugs grib nākotnē dibināt karstmaizīšu ieskrietuvi. Paštaisīta maize, plucināta gaļa, svaigi dārzeņi, kompots, kafija un smeķīga soļanka vienmēr būs pieejama. Viss par saprātīgu cenu.
Vai šo ideju rīdzinieki atbalstītu?” Izklausās gardi, vai ne?
Ar šādu jautājumu pie vietnes “X” lietotājiem vērsusies @beni4a1, vēlēdamās uzzināt, kādas varētu būt potenciālās iespējas šādam piedāvājumam izsisties un noturēties tirgū, kurš šobrīd, ja arī nav pārsātināts ar kvalitatīvu ātro ēdināšanu, tad to noteikti ietekmē cilvēku pirktspēja.
Komentāri zem šī ieraksta arī ir dalīti – vieniem ir redzējums, ka šāda vieta nav nepieciešama, bet, ja būs kvalitatīvs piedāvājums, tā noturēsies; citi saka, ka grūti būs konkurēt ar kebabiem.”
“Saprātīgas cenas diemžēl pazudīs pēc pusgada. Atceries, ka valsts aparāts dara visu, lai iznīdētu mazo uzņēmēju,” kāds brīdina.
“Atkarīgs galvenokārt no vietas. Purčikā neaizies. Pie kādas Rīgas apkaimju vilcienu stacijas, kur cilvēki skrien uz darbu/mācībām, no rīta daudzi paķers karstmaizi ar kafiju (ja cena tiešām būs saprātīga). Un vakarā varbūt karstu zupu, ko apēst, pārnākot mājās,” pieļauj kāds cits.
Uz to @beni4a1 atbild, ka “skatījos, ka uz Čaka ielas, tuvāk centram, komerctelpas ēdiena gatavošanai maksā tikpat kā 2istabu dzīvoklis Maskačkā.”
Sveiciens. Ja ir ticība un vēlme to darīt, tad ir jādara, bet neriskēt ar lielām investīcijām, lai nav telpas pa dārgo un daudz darbinieku. Kā saka, sākt pa minimālo un galvenais ir ēdiena kvalitāte. Lai izdodas! Padodiet ziņu, kur jābrauc ciemos.
kāda veida atbalsts interesē? rīdzinieku ir daudz. ja iestādījums atradīsies mežaparkā, šaubos, ka šampēterim tas būs interesanti.
var mēģināt konkurēt ar čīzburgeriem, suši vai kebabiem, bet der paturēt prātā, ka publiskā ēdināšana ir tāds viltīgs business.
Nuuu, var jau pievienoties idejas realizācijai. Ja esi gatavs riskēt un nepadoties pie pirmām grūtībām.
Visi būtu gaidīti. Par Vidzemniekiem gan nezinu, viņiem, kalnos dzīvojot, snīpis mākoņos, ka grūti saprast ko beigās grib. 😀
Man liekas vietām kur ir jāapsēžas, jāpasūta un jāēd uz vietas ir daudz grūtāk nekā vietām kur ātri paķer un ej tālāk, jo vajag vairāk darbiniekus un labiekārtot vietu. Bet jā, ēdināšana ir riskants bizness
Pff, galvenā peļņa ir pabarota dvēsele no laimīgiem punčiem.
