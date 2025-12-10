Foto. pexels.commitchel-guanzon

"Draugs grib nākotnē dibināt karstmaizīšu ieskrietuvi!" Bet ir jautājums – vai tā izturēs konkurencē ar kebabiem?

14:11, 10. decembris 2025
“Draugs grib nākotnē dibināt karstmaizīšu ieskrietuvi. Paštaisīta maize, plucināta gaļa, svaigi dārzeņi, kompots, kafija un smeķīga soļanka vienmēr būs pieejama. Viss par saprātīgu cenu.
Vai šo ideju rīdzinieki atbalstītu?” Izklausās gardi, vai ne?

Ar šādu jautājumu pie vietnes “X” lietotājiem vērsusies @beni4a1, vēlēdamās uzzināt, kādas varētu būt potenciālās iespējas šādam piedāvājumam izsisties un noturēties tirgū, kurš šobrīd, ja arī nav pārsātināts ar kvalitatīvu ātro ēdināšanu, tad to noteikti ietekmē cilvēku pirktspēja.

Komentāri zem šī ieraksta arī ir dalīti – vieniem ir redzējums, ka šāda vieta nav nepieciešama, bet, ja būs kvalitatīvs piedāvājums, tā noturēsies; citi saka, ka grūti būs konkurēt ar kebabiem.”

“Saprātīgas cenas diemžēl pazudīs pēc pusgada. Atceries, ka valsts aparāts dara visu, lai iznīdētu mazo uzņēmēju,” kāds brīdina.

“Atkarīgs galvenokārt no vietas. Purčikā neaizies. Pie kādas Rīgas apkaimju vilcienu stacijas, kur cilvēki skrien uz darbu/mācībām, no rīta daudzi paķers karstmaizi ar kafiju (ja cena tiešām būs saprātīga). Un vakarā varbūt karstu zupu, ko apēst, pārnākot mājās,” pieļauj kāds cits.

Uz to @beni4a1 atbild, ka “skatījos, ka uz Čaka ielas, tuvāk centram, komerctelpas ēdiena gatavošanai maksā tikpat kā 2istabu dzīvoklis Maskačkā.”

