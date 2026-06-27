Šiki! Iedzīvotāji pārsteigti par kafijas cenu piemājas veikaliņā 0
Ņemot vērā, cik daudz tiek runāts par lauku reģioniem, kuros cilvēku kļūst arvien mazāk, šķietami valda uzskats, ka tur joprojām var izdzīvot bez lielām algām, jo nav ne tik lielu maksājumu par mājokli, ne arī tik augstu pārtikas cenu. Tomēr, iespējams, tas ir kārtējais mīts, kuru nāksies gāzt, jo Olīvija veikalā ieraudzīja ko tādu, kas vēl ilgi paliks atmiņā.
Viņa sociālo mediju platformā “Threads” publicējusi fotogrāfiju no kāda piemājas veikaliņa. Attēlā redzama kafija, taču visa uzmanība tiek pievērsta tās cenai, tā maksā nepilnus 20 eiro, precīzāk, 19,78 eiro.
Anita komentāru sadaļā asprātīgi piebilst, ka vīns sanāk lētāk un būs vēl garšīgāks par kafiju.
“Šī ir mana mīļākā kafija, tāpēc pērkam to “Depo”, tāpat kā eļļu, “Marge” pienu un konservus kaķiem. Bet laukos grūtāk,” raksta Agnija.
Arī Aiva piekrīt, ka šāda cena izskatās šiki, taču cer, ka drīzumā būs atlaide.
Izrādās, ka ne tikai kafijas cenas pārsteidz iedzīvotājus. Kāda cita komentētāja raksta: “Šausmas. Tāpat kā vakar man acis iepletās no cenām “Drogās”. Matu laka – 18 eiro.”