Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: LETA

Šiki! Iedzīvotāji pārsteigti par kafijas cenu piemājas veikaliņā 0

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LA.LV
21:00, 27. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Ņemot vērā, cik daudz tiek runāts par lauku reģioniem, kuros cilvēku kļūst arvien mazāk, šķietami valda uzskats, ka tur joprojām var izdzīvot bez lielām algām, jo nav ne tik lielu maksājumu par mājokli, ne arī tik augstu pārtikas cenu. Tomēr, iespējams, tas ir kārtējais mīts, kuru nāksies gāzt, jo Olīvija veikalā ieraudzīja ko tādu, kas vēl ilgi paliks atmiņā.

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Viņa sociālo mediju platformā “Threads” publicējusi fotogrāfiju no kāda piemājas veikaliņa. Attēlā redzama kafija, taču visa uzmanība tiek pievērsta tās cenai, tā maksā nepilnus 20 eiro, precīzāk, 19,78 eiro.

Anita komentāru sadaļā asprātīgi piebilst, ka vīns sanāk lētāk un būs vēl garšīgāks par kafiju.

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Arī Jānim ir ko teikt: “Lai paši dzer par tādu naudu! Es pārgāju uz tēju, un dīvainākais, ka kafiju arī nemaz neprasās.”

“Šī ir mana mīļākā kafija, tāpēc pērkam to “Depo”, tāpat kā eļļu, “Marge” pienu un konservus kaķiem. Bet laukos grūtāk,” raksta Agnija.

Arī Aiva piekrīt, ka šāda cena izskatās šiki, taču cer, ka drīzumā būs atlaide.

Kāda sieviete komentāru sadaļā atzīstas, ka tieši šo pašu kafiju Lietuvā iegādājas par nieka sešiem eiro.

Izrādās, ka ne tikai kafijas cenas pārsteidz iedzīvotājus. Kāda cita komentētāja raksta: “Šausmas. Tāpat kā vakar man acis iepletās no cenām “Drogās”. Matu laka – 18 eiro.”

Autores oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
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