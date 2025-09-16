Foto. Scanpix/AP Photo/Martin Meissner

Karstas diskusijas politikā, kas nejauši ierakstītas, nav nekas neparasts un var sniegt pilsoņiem patiesu ieskatu līderu domās un jūtās. Nesen slepeni ierakstīta saruna starp Vladimiru Putinu, Sji Dzjiņpinu un Kimu Čenunu izraisīja izbrīnu, jo trīs līderi ar lielu entuziasmu apsprieda iespēju nodzīvot līdz 150 gadiem vai pat sasniegt nemirstību.

Lai gan šāda tēma var šķist zinātniskās fantastikas sižets, kāds zinātnieks apgalvo, ka dažas no viņu idejām varētu būt dzīvotspējīgas.

Krievijas, Ķīnas un Ziemeļkorejas līderi sarunājās ar tulku starpniecību, dodoties uz Tjaņaņmeņas vārtiem Pekinā. Putins teica: “Ar biotehnoloģiju attīstību orgānu transplantācijas kļūs arvien izplatītākas, ļaujot mums dzīvot arvien ilgāk un, iespējams, pat sasniegt nemirstību.”

Sji, piekrītoši māja ar galvu, piebilda: “Šajā gadsimtā tiek prognozēts, ka cilvēki varēs nodzīvot līdz 150 gadiem. Agrāk reti kurš sasniedza 70 gadus, bet mūsdienās 70 gados tu joprojām esi kā bērns.”

Lai gan Putinam un Sji ir 72 gadi (Sji ir tikai deviņus mēnešus jaunāks par Putinu), Kimam, kuram ir 41 gads, šķiet, ir tādas pašas ambīcijas — saglabāt varu pēc iespējas ilgāk.

