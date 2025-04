ASV prezidenta Donalda Trampa sūtnis Ukrainas jautājumos Kīts Kellogs ir reaģējis uz Krievijas raķešu triecienu civiliedzīvotājiem Sumu pilsētā, norādot, ka šāda nežēlība pārkāpj visas robežas.

“Šodienas Krievijas spēku trieciens civilajiem objektiem Sumu pilsētā Pūpolsvētdienā pārkāpj visas pieklājības robežas. Ir desmitiem nogalināto un ievainoto civiliedzīvotāju,” viņš norādīja sociālajā tīklā “X”.

Turklāt Kellogs uzsvēra, ka tieši tāpēc ASV prezidents Donalds Tramps dara visu iespējamo, lai izbeigtu šo karu.

Today's Palm Sunday attack by Russian forces on civilian targets in Sumy crosses any line of decency. There are scores of civilian dead and wounded. As a former military leader, I understand targeting and this is wrong. It is why President Trump is working hard to end this war.

Arī Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izteicies par notikušo, rakstot, ka “kamēr kristieši svin Pūpolu svētdienu, Krievija Ukrainā atkal ir nogalinājusi desmitiem nevainīgu civiliedzīvotāju. Šis barbariskais akts liecina, ka Krievija nevēlas mieru. Izsaku līdzjūtību upuru un ievainoto ģimenēm. Latvija vēlreiz apliecina savu atbalstu Ukrainai un taisnīgam mieram.”

As Christians celebrate Palm Sunday Russia again has killed dozens of innocent civilians in Ukraine. This barbaric act shows that Russia does not want peace. My condolences to the families of the victims and the wounded. Latvia reaffirms its support for Ukraine and just peace.

Savu atbalstu Ukrainai un tās prezidentam Zelenskim izteica arī Urzula fon der Leiena, Eiropas Komisijas prezidente. Viņa raksta: “Šorīt Krievijas nežēlība atkal skāra Ukrainu, nogalinot vīriešus, sievietes un bērnus Sumas pilsētā.

Šis barbariskais uzbrukums kļuvis vēl ļaunāks – cilvēki bija miermīlīgi sapulcējušies, lai svinētu Pūpolu svētdienu. Šis ir drūms atgādinājums: Krievija bija un paliek agresors, klaji pārkāpjot starptautiskās tiesības.

Ir steidzami vajadzīgi stingri pasākumi, lai panāktu pamieru. Eiropa turpinās vērsties pie partneriem un turpinās izdarīt stingru spiedienu uz Krieviju, līdz tiks izbeigta asinsizliešana un panākts taisnīgs un ilgstošs miers saskaņā ar Ukrainas noteikumiem un nosacījumiem.

Šodienas uzbrukuma upuri, viņu ģimenes un visi ukraiņi ir mūsu sirdīs. Šodien un katru dienu. Eiropa ir kopā ar Ukrainu un prezidentu.”

This morning, Russian cruelty struck again, killing men, women and children in the city of Sumy.

⁰A barbaric attack, made even more vile as people gathered peacefully to celebrate Palm Sunday.

This latest escalation is a grim reminder:

Russia was and remains the aggressor, in…

