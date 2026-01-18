“Es nejūtu līdzi tiem, kuri sapņo par atgriešanos “Mātes Krievijas barotavā”.” Enerģētikas eksperts brīdina par sabiedrības neizpratni 0
Pēdējā laikā sabiedrībā izskan dažādas runas par enerģētiku. TV24 raidījumā “Dienas personība” enerģētikas speciālists Juris Ozoliņš atklāj, ka ir pārsteigts par sabiedrības reakciju.
Viņš norāda, ka viss, kas izdarīts enerģijas neatkarības un drošības labā, Latvijā netiek pietiekami novērtēts.
“Es nejūtu līdzi tiem, kuri sapņo par atgriešanos “Mātes Krievijas barotavā”,” atzina Ozoliņš.
Tāpat viņš atklāj, ka visas trīs Baltijas valstis, kā arī Polija un Vācija, kopīgi realizējušas tehnisku projektu, uzsverot, ka ieguvumi būs redzami jau sākot no pavasara mēnešiem.
