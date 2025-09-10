“Situācija ar otrās svešvalodas maiņu ir pārspīlēta,” eksperts atspēko radušās bažas 0

22:22, 10. septembris 2025
TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” par izglītības jautājumiem diskutēja Maksims Platonovs, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktors. Viņš uzsvēra, ka situācija ar otrās svešvalodas maiņu skolās lielā mērā ir pārspīlēta.

“Gribētu teikt, ka tā situācija ar valodu maiņu īstenībā ir pārspīlēta. Arī iepriekš, kad bērns mainīja izglītības iestādi, bija gadījumi, ka vienā skolā viņš apguva, piemēram, franču valodu, bet citā tādu iespēju nebija, tur piedāvāja vācu valodu. Skaidrs, ka skolēns neturpinās apgūt valodu, ja tas nav iespējams,” norādīja Platonovs.

No nākamā gada otrā svešvaloda būs tikai kāda no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai līgumvalstu valodām, sākot no piektās klases.

Romāns Alijevs, Rīgas Valsts klasiskās ģimnāzijas direktors, savukārt piebilda, ka viņi skolniekiem piedāvā risinājumu – mācīties iesācēju grupās.

“Šo iespēju labprāt izmanto, un bērniem patīk, ka viņi var mierīgi sākt apgūt jaunu valodu no sākuma,” sacīja Alijevs.

Platonovs uzsvēra, ka beigu beigās jautājums ir par skolas pieeju un problēmas apzināšanos. Bažām par otrās svešvalodas maiņu nav vietas.

