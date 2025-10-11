Foto: Unsplash

TOP 3 horoskopa zīmes, kas bez mīlestības nevar dzīvot: viņi iemīlas ļoti bieži 0

Ir cilvēki, kas iemīlas vienreiz dzīvē, bet ir tādi, kas iemīlas teju vai “sezonāli”. Reizēm šīs aizraušanās ir nopietnas, bet reizēm – ilgst tikai dažas dienas, bet iemīlēties viņiem ir pavisam viegli. Izrādās, tie, kuru sirdis regulāri sašauj Amors, ir dzimuši šajās trīs horoskopa zīmēs.

Svari

Viņu dzīves moto varētu būt šāds: vēlos mīlēt, vēlos ciest, vēlos izklaidēties, vēlos priecāties. Problēma ir tāda, ka tikko viņi atrod cilvēku, kas viņiem atbild viņu jūtās, viņi uzreiz pārdomā. Tad viņi vairs nevēlas ne mīlēt, ne ciest, ne izklaidēties, ne priecāties. Un tā bezgalīgi. No vienas svaru puses uz otru…

Dvīņi

Dvīņi iemīlas vienā acumirklī – pa īstam un uz visiem laikiem. Un tā katrus trīs četrus mēnešus. Turklāt viņi paši patiesi tic, ka šī reize ir tā īstā un vienīgā, kas atnāk tikai vienreiz dzīvē. Un, ka šis cilvēks ir tā otrā pusīte, kas ierakstīta viņa “likteņa grāmatā”. Un tā patiešām ir. Tobrīd viņi tā patiešām domā. Taču Dvīņi ir Dvīņi. Šodien tādi, bet rīt – jau pavisam citādi.

Strēlnieks

Un, lūk, arī viņš – zelta medaļnieks cīņā starp horoskopa zīmēm, kuras visbiežāk iemīlas. Strēlnieki neprot dzīvot kādā citā stāvoklī: ja viņš nav iemīlējies, tad dzīve viņam šķiet vienmuļa un pelēka. Viņi iemīlas ātri – acumirklī, bet mīl viņi kaislīgi. Taču īsu brīdi. Kad hormonālās vētras norimstas, Strēlnieks atsāk jaunu attiecību meklējumus.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

