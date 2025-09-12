Skrundas pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums – grāvī ieslīdējis autobuss ar bērniem 0
Šodien Kuldīgas novada Skrundas pagastā grāvī ieslīdējis autobuss ar bērniem, aģentūru LETA informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Šeršņova.
Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas novada Skrundas pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums – autobuss ieslīdējis grāvī. Iekšā bijuši bērni, taču viņi izkļuvuši no avarējušā transportlīdzekļa.
Pašlaik policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījumā cietušu cilvēku nav. Valsts policija strādā notikuma vietā un noskaidro notikušā iemeslus, informē Šeršņova.