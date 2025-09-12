Attēlam ilustratīva nozīme
Attēlam ilustratīva nozīme
Foto: LETA

Skrundas pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums – grāvī ieslīdējis autobuss ar bērniem 0

LETA
16:11, 12. septembris 2025
Ziņas Latvijā

Šodien Kuldīgas novada Skrundas pagastā grāvī ieslīdējis autobuss ar bērniem, aģentūru LETA informēja Valsts policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Šeršņova.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Gudrāko latviešu TOP 10: mākslīgais intelekts tajā iekļāvis tikai vienu sievieti 55
Kokteilis
“Vai “Prāta Vētra” visām pilsētām prasīja naudu, draudot atcelt koncertu, ja nemaksās?” Fans dusmīgs; pašvaldības godīgi atbild 2
VIDEO. Cilvēki masveidā pamet Baltkrieviju: automašīnu un autobusu rindas uz Polijas robežas
Lasīt citas ziņas

Valsts policijā saņemta informācija, ka Kuldīgas novada Skrundas pagastā noticis ceļu satiksmes negadījums – autobuss ieslīdējis grāvī. Iekšā bijuši bērni, taču viņi izkļuvuši no avarējušā transportlīdzekļa.

Pašlaik policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka negadījumā cietušu cilvēku nav. Valsts policija strādā notikuma vietā un noskaidro notikušā iemeslus, informē Šeršņova.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Jums bagāžnieks vaļā!” Valsts policija pārsteidz Aivu ar sirsnīgu attieksmi
Krimināls
Ar vienu sitienu Rīgas koncertzāles apsargam izšķaida zobus. Vēlāk atklājās, ka sitējs, visticamāk, ir augsta ranga amatpersona…
VIDEO. Veicot satiksmes uzraudzību ar dronu, konstatēti 18 pārkāpumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.