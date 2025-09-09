VIDEO. Veicot satiksmes uzraudzību ar dronu, konstatēti 18 pārkāpumi 0
Aizvadītajā nedēļā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, izmantojot dronu, uzraudzīja satiksmes drošību un vispārējo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu Kuldīgas, Talsu un Ventspils novados pie dzelzceļa sliedēm un vietās, kur saņemti signāli, ka ceļu satiksmes dalībnieki neievēro ceļa zīmes “STOP” jeb “Neapstājoties tālāk braukt aizliegts” prasības.
Fiksētos transportlīdzekļu vadītājus Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas apturēja turpat, netālu un transportlīdzekļu vadītāji saukti pie atbildības par ceļa zīmes neievērošanu, kā arī konstatēti citi pārkāpumi.
5. septembrī Ventspils novadā fiksēti divi automašīnu vadītāji, kuri neievēroja ceļa zīmes ”STOP” prasības. Automašīnas “Volkswagen” vadītājs pārvietojās pa autoceļu P111 virzienā uz autoceļu P108 un automašīnas “Mercedes-Benz” vadītājs pārvietojās pa autoceļu P123 virzienā uz autoceļu A10, neizpildot ceļa zīmes prasības. Tāpat konstatēts, ka šim autovadītājam nebija līdzi transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
6. septembrī uz autoceļa Skrunda-Aizpute fiksēti četri motociklu vadītāji, kuri pie “STOP” zīmes neapturēja transportlīdzekli. Neviens no transportlīdzekļu vadītājiem necentās aizbildināties un vēl pirms likumsargi paspēja pieiet pie motociklistiem klāt, izskanēja “vainīgs!”, uzriez saprotot, ko viņi izdarījuši nepareizi. Komunikācija bija laipna un visi vīrieši sodam piekrita. Tāpat konstatēts, ka viens no viņiem nav ieguvis attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības.
Tāpat 2. septembrī Kuldīgas novadā tajā pašā vietā automašīnas “KIA” vadītājs ne tikai neizpildīja ceļa zīmes “STOP” prasības, bet arī veica apdzīšanas manevru, šķērsojot ceļa horizontālo apzīmējumu “balta nepārtraukta līnija”.
Savukārt 7 .septembrī Talsu novadā fiksēts viens mopēda vadītājs, kurš neapturēja transportlīdzekli pirms dzelzceļa pārbrauktuves. Pēc tam, kad likumsargi apturēja mopēda vadītāju, konstatēti vairāki citi pārkāpumi – mopēds nav reģistrēts noteiktajā kārtībā, kā arī vadītājam ir transportlīdzekļa vadīšanas tiesību liegums, beigusies medicīniskā izziņa, transportlīdzeklim nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana, kā arī vīrietis gada laikā no iepriekšējo sodu piemērošanas nav veicis piemēroto naudas sodu nomaksu, kas nozīmē, ka viņam bija piemērots transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.
Saskaņā ar Ceļu satiksmes likumu, par tās prasības neizpildīšanu, kura noteikta ar 207. ceļa zīmi (par transportlīdzekļa neapturēšanu), piemēro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam 30 eiro apmērā.
Lai autobraucēji neapdraudētu sevi un apkārtējos satiksmes dalībniekus, Valsts policija ceļu satiksmes kontrolei periodiski izmanto dronus, uzsvaru liekot gan uz agresīvas braukšanas pārkāpumu fiksēšanu, gan ceļa zīmju ievērošanu.