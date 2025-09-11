“Jums bagāžnieks vaļā!” Valsts policija pārsteidz Aivu ar sirsnīgu attieksmi 0
Kāda sieviete dalījusies ar stāstu, kā viņai vairākkārt mēģinājusi piezvanīt Valsts policija. Sākumā radusies panika, taču izrādījies – policisti vēlējušies palīdzēt pavisam sadzīviskā situācijā. Arī citi cilvēki saskārušies ar līdzīgām situācijām.
Ar savu stāstu platformā “Threads” dalās Aiva. Viņa raksta, ka kāds nepazīstams numurs viņu centies sazvanīt piecas reizes. Visu laiku telefona nebija blakus, bet, kad bija, tad svešajam numuram pacēla.
Izrādās, ka viņu mēģināja sazvanīt Valsts policija.
“– “Vai Aiva?”
Es: “Jā.”
– “Šeit Valsts policija 🚨.”
Un es jau panikā 🙈.
– “Vai jums ir Mini?”
Es: “Jā…”
– “Jums bagāžnieks vaļā.” (man tas veras kā skapis, un viena puse attaisījusies).
Es: “Ak…” (jo, ja stiprāk uzsit zem stūra, automātiski atveras tā viena puse un nebiju pamanījusi 🤦♀️😂),” – sarunu atstāsta sieviete. Viņa arī pateicās Valsts policijai par cilvēcību.
Kā zināms, Valsts policija ir aktīva arī interneta vidē. Arī pie Aivas publikācijas atrodams viņu komentārs: “Mums prieks, ka bijām klāt īstajā brīdī un varējām palīdzēt! 🤝🏻🤍”
Komentāros cilvēki arī dalās pieredzē, saskaroties ar Valsts policiju
Lienes gadījums bijis līdzīgs: “Mums nakts vidū Valsts policija zvanīja pa domofonu, lai pateiktu, ka mašīnas bagāžnieks vaļā. Vīrs no sākuma domāja, ka kaut kāds scams, bet nē – patiešām lejā gaidīja policija un bagāžnieks vaļā (iekšā rati vecas mašīnas vērtībā) 🫶. Mašīna nestāvēja pie dzīvokļa mājas pat, bet gabaliņu tālāk uz ielas. Paldies arī te! 🤎”
Savukārt citam cilvēkam policija nakts vidū zvanījusi pie durvīm, lai atdotu mantas, ko kāds bija nozadzis. “Mani pirms daudziem gadiem naktī pamodināja uzstājīgs zvans pie durvīm. Jautāju, kas tur ir? Policija. Es saku, ka nesaucu. Viņi atbild, ka noķēruši zagļus, kas manai mašīnai riteņus noskrūvēja, gribot atdot. Policisti pat skrūves sniegā bija salasījuši un uz motora pārsega nolikuši. Paldies viņiem,” – stāsta Andis.
Kāda sieviete ironizē par situāciju, runājot par cilvēkiem, kas ar lepnumu neceļ telefonu nepazīstamiem numuriem. Kāda cita komentētāja savukārt iesmej par vārdu “mini”: “Uzzinot, ka Valsts policija jautā, vai man ir mini, nodomātu, ka izvirtuļi. Kāpēc grib zināt, cik gari man svārki?! 🙄😁”
