“Jautājums ir, kāpēc Baidens piešķīra Ukrainai ATACMS? Neviens jau īsti nezina, kāda bija tā vienošanās, bet tiek minēti divi iespējamie varianti,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” iesāka NBS majors, Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, NBS majors, apspriežot izskanējušo ziņu par to, ka Savienotās Valstis ir slepeni piegādājušas Ukrainai tālās darbības rādiusa raķetes ATACMS.

“Viens no variantiem ir tāpēc, ka Krievija ņem raķetes un munīciju no Ziemeļkorejas. Tas ir bijis viens no tiem iemesliem. Un otrs ir ļoti loģisks – krievi plosa Ukrainas civilo infrastruktūru. Un tas esot bijis tas galvenais,” komentēja NBS majors Slaidiņš. Turklāt viņš atgādināja, ka jau pagājušajā gadā ukraiņi ASV prasīja tālās darbības rādiusa raķetes ATACMS.

“Pagājušajā gadā neiedeva. Vai tas bija labi vai slikti – grūti pateikt…Bet tagad ar šīm raķetēm, es domāju, mēs par tām dzirdēsim ļoti bieži. Galvenais, lai ir, ko stobros bāzt! Tad jau būs labi,” cerību pauda Slaidiņš, diskutējot par aktuālajiem notikumiem Ukrainas frontē TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā”.

Jau ziņots, ka Amerikas Savienotās Valstis pēdējās nedēļās slepeni esot piegādājušas Ukrainai tālās darbības rādiusa raķetes ATACMS, un pagājušajā nedēļā Ukrainas armija tās pirmo reizi izmantoja, atsaucoties uz ASV amatpersonām, 24.aprīlī vēstīja ziņu aģentūras “Reuters” un “Associated Press”.

“Es varu apstiprināt, ka ASV pēc tieša prezidenta norādījuma piegādāja Ukrainai tāla darbības rādiusa ATACMS,” žurnālistiem sacīja Valsts departamenta preses pārstāvis Vedants Patels. Ieroči bija daļa no martā Ukrainai paredzētās palīdzības paketes, taču “mēs par to sākumā nepaziņojām, lai pēc Ukrainas lūguma saglabātu operatīvo drošību,” sacīja Patels, piebilstot, ka “raķetes Ukrainā nonāca šomēnes”.

Ukrainas armija raķetes pirmo reizi izmantoja pagājušajā nedēļā, atsaucoties uz ASV amatpersonām, vēsta ziņu aģentūras “Reuters” un “Associated Press”. Amatpersonas “Associated Press” sacīja, ka tika piegādāts “ievērojams” skaits ATACMS, un vēl vairāk raķešu tiks piegādātas jaunajā militārās palīdzības paketē, par ko trešdien paziņoja Pentagons.

Ukrainas armija pirmo reizi izmantoja raķetes 17.aprīļa rītā pret krievu lidlauku Krimā.

Pentagons sākotnēji iebilda pret ATACMS nodošanu Ukrainai, bažījoties, ka raķešu izņemšana no ASV arsenāla kaitēs ASV bruņoto spēku kaujas gatavībai un ka Ukraina var tās izmantot uzbrukumiem mērķiem dziļi Krievijas iekšienē.

Tomēr ASV mainīja savu viedokli pēc tam, kad Krievija decembrī un janvārī pret Ukrainu izmantoja Ziemeļkorejas piegādātās ballistiskās raķetes. Turklāt ASV ņēma vērā arī to, ka Krievijas uzbrukumu mērķis ir Ukrainas kritiskā infrastruktūra. “Mēs brīdinājām Krieviju par šīm lietām. Viņi ir atsākuši savus uzbrukumus,” piebilda viena no amatpersonām.

