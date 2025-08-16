LIAA: Tūrisma nozarē vērojamas pozitīvas tendences – ārvalstu viesu tēriņi un vietējais tūrisms jau pārsnieguši pirmskrīzes līmeni 5
Tūrisms ir viena no Latvijas ekonomikas stratēģiski svarīgajām nozarēm, kas būtiski veicina pakalpojumu eksportu, nodarbinātību un reģionālo attīstību. Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati apliecina – nozare turpina stabili augt un ir ceļā uz pilnīgu atgūšanos pēc Covid-19 pandēmijas un ģeopolitiskajām pārmaiņām līdz ar karu Ukrainā.
“Mēs strādājam ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem, lai atgūtu un uzlabotu visus galvenos rādītājus. Vietējais tūrisms jau būtiski pārsniedz pirmskrīzes apjomus, ārvalstu viesu skaits turpina augt, bet viņu tēriņi Latvijā ir vēsturiski augstākajā līmenī. Esam pārliecināti, ka jau šogad pietuvosimies un nākamgad sasniegsim 2019. gada līmeni ārvalstu viesu skaita ziņā,” uzsver LIAA Tūrisma eksporta pakalpojumu nodaļas vadītāja Linda Ziediņa-Ērgle, piebilstot, ka LIAA ir atvērta nozares priekšlikumiem kopīgo mērķu sasniegšanai.
Pozitīvas tendences vairākos rādītājos
Lai objektīvāk salīdzinātu situāciju pirms Covid pandēmijas un kara sākuma Ukrainā, ir vērts apskatīt 2019. gada un 2024. gada datus. 2024. gadā Latvijā apkalpoto viesu skaits pēc CSP datiem sasniedza 2,7 miljonus – tas ir par 10,9% vairāk nekā 2023. gadā un tikai par aptuveni 5% mazāk nekā 2019. gada rekords. Ārvalstu viesu skaits 2024. gada laikā pieaudzis par 14,3 %, sasniedzot 1,6 miljonus. Pie šāda pieauguma tempa paredzams, ka 2019. gada līmenis ārvalstu tūristu plūsmā tiks sasniegts jau nākamgad. Vietējais tūrisms jau šobrīd pārsniedz pirms pandēmijas rādītājus par 22,7 %, apliecinot, ka vietējais tūrisms šobrīd ir daudz labākā līmenī kā 2019. gadā.
Aug tūrisma nozares ienākumi un rentabilitāte
Ārvalstu ceļotāju izdevumi Latvijā 2024. gadā pēc Latvijas bankas datiem bija 1,24 miljardi eiro jeb par 36,6 % vairāk nekā 2019. gadā un tas ir līdz šim augstākais rādītājs. Lielākais tēriņu kāpums novērots lielveikalos (+77 %), ātrās ēdināšanas vietās (+57 %) un viesnīcās (+24 %). Zīmīgi, ka šī gada pirmajos sešos mēnešos Pēc Latvijas bankas datiem ārvalstu viesu tēriņi auguši par 19.6%, sasniedzot 628 miljonus eiro.
Mainījusies ienākošā tūrisma struktūra
Pēdējos gados mainījusies Latvijas tūrisma galveno ārvalstu tirgu struktūra. Līdz ar kara sākumu Ukrainā pazaudējām aptuveni 14% tūristu no Krievijas un Baltkrievijas. 2024. gadā līderpozīcijas pēc CSP datiem ieņēma Lietuva (460 tūkst. nakšu, +27 % salīdzinājumā ar 2019. gadu), Igaunija un Polija uzrādījušas nozīmīgu kāpumu, bet būtiski pieaudzis arī viesu skaits no ASV un Kanādas. Latvijas tūrisma kartē ienākuši arī tādi jauni tirgi kā Spānija.
Reģionālais tūrisms un vietējās iniciatīvas
Nozīmīgs pienesums reģionālā tūrisma attīstībā ir LIAA īstenotā kampaņa sadarbībā ar “Lauku ceļotāju” “Māju kafejnīcu dienas”, kurās šogad pieteikti 40 galamērķi un ap 600 kafejnīcas. Līdz šim apkopotie dati liecina, ka apmeklētāju skaits māju kafejnīcās šogad audzis par 6 līdz 10%.
LIAA mārketinga aktivitātes reģionu popularizēšanā ietver ārvalstu mediju un satura veidotāju vizītes, starptautiskās kampaņas Somijā, Zviedrijā, Vācijā, Norvēģijā un Lielbritānijā par Latvijas tūrisma piedāvājumu, dabas, kultūras un gastronomijas pakalpojumu iespējām.
Nākotnes perspektīvas
Būtisku pienesumu tūrisma nozarei nesīs arī starptautisku pasākumu norise, piemēram Eiropas basketbola čempionāts, Eiropas čempionāta finālturnīrs telpu futbolā un dažādi kultūras festivāli jau tuvākajā laikā sniegs jūtamu pienesumu ārvalstu viesu skaita pieaugumam.
Papildu stimulu šādu pasākumu norisei sniedz LIAA īstenotā dižpasākumu un liela mēroga sporta un kultūras pasākumu atbalsta programmas. Dižpasākumu organizēšanai var piesaistīt 30% no attiecināmajam izmaksām, bet starptautisku sporta pasākumu un izstāžu organizēšanai var piesaistīt līdzfinansējumu līdz 200 tūkstošiem eiro.
Par LIAA
LIAA veicina Latvijas uzņēmēju konkurētspēju, eksporta izaugsmi un investīciju piesaisti, kā arī attīsta tūrisma nozari un īsteno valsts tēla politiku. Aģentūra darbojas kā valsts partneris uzņēmējdarbības attīstībā – no idejas līdz starptautiskiem tirgiem. Ar plašu pārstāvniecību tīklu ārvalstīs un reģionālajiem biznesa centriem Latvijā, LIAA palīdz uzņēmumiem augt un pozicionē Latviju kā drošu, inovatīvu un atvērtu valsti pasaules ekonomikā.