Foto: Ieva Leiniša/LETA

LETA
15:51, 13. oktobris 2025
Ziņas Latvijā

Valdība otrdien nolēma virzīt likuma izmaiņas, kas pēc 2027. gada janvāra tiesnešiem un prokuroriem pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas paredzēs speciālo pensiju izmaksu.

Likumprojekts paredz, ka tiesības uz speciālo pensiju būs personai, kurai speciālās pensijas stāžs ir 25 gadi, no kuriem pēdējie 10 gadi nostrādāti tiesneša, prokurora vai tiesībsarga amatā un kura ir sasniegusi likumā “Par valsts pensijām” vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu, ja tā ir atbrīvota no tiesneša vai tiesībsarga amata pēc pašas vēlēšanās vai no amata sakarā ar pildīšanai likumā noteiktā maksimālā vecuma sasniegšanu.

Tāpat tiesības uz šo pensiju būs personai, kura neatkarīgi no vecuma atbrīvota no tiesneša, tiesībsarga vai prokurora amata veselības stāvokļa dēļ un kuras speciālās pensijas stāžs nav mazāks par 25 gadiem, no kuriem pēdējie trīs gadi nostrādāti tiesneša amatā vai prokurora, vai ģenerālprokurora vai tiesībsarga amatā.
Likumprojekts paredz, ka tiesnesim un tiesībsargam piešķirs speciālo pensiju 55% apmērā no vidējās mēneša darba samaksas un par katru speciālās pensijas stāža gadu, kas pārsniedz 25 gadus, to palielina par 2% no darba samaksas.

Likumprojekts paredz, ka prokuroram piešķirs speciālo pensiju 45% apmērā no vidējās mēneša darba samaksas un par katru speciālās pensijas stāža gadu, kas pārsniedz 25 gadus, to palielina par 2% no darba samaksas.

Maksimālais speciālās pensijas apmērs nedrīkstēs pārsniegt 70% no darba samaksas. Pensijas aprēķins tiks veikts, balstoties uz vidējo mēneša darba samaksu pēdējo 120 mēnešu jeb desmit gadu periodā.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere (JV) šodien pēc valdības sēdes žurnālistiem teica, ka šīs izmaiņas ir uzskatāmas par jaunu un taisnīgu piedāvājumu.

“Mēs TM esam izstrādājuši šādu piedāvājumu gan tiesnešiem, gan prokuroriem un šodien MK atbalstīja piedāvātā likumprojekta tālāku virzību Saeimā, proti, TM tiek piedāvāts jauns pensiju veids jeb speciālā pensija personām jau pēc 65 gadu vecuma sasniegšanas. Attiecībā uz prokuroriem šis lēciens varbūt ir lielāks, jo prokurori šobrīd kā izdienas pensijas vecumu varēja sākt jau no 50 gadu vecuma,” sacīja ministre.

Tiesneši un prokurori ir tiesu sistēmai piederīgas personas un to darbs ir ļoti svarīgs, klāstīja ministre. Vienlaikus tas nav tādā izpratnē dzīvību un veselību apdraudošs kā iekšlietu un militārajā dienestā, tāpēc vienādotas prasības paredzot, ka speciālo pensiju gan tiesneši, gan prokurori var saņemt no 65 gadu vecuma sasniegšanas, uzsvēra Lībiņa-Egnere.

