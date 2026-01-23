Šo nevienam nebūs patīkami dzirdēt: “Ja nespējam aizsargāt savu teritoriju, mums tā nepienākas!” 0
Vai Latvijai šobrīd ir kāda jēga ko darīt, jo mēs tāpat esam lielo puišu spēlē?! Tik provokatīvu jautājumu TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” uzdeva uzņēmējam Gatim Kokinam. Viņa atbilde bija īsa, asa un konkrēta: “Mēs tagad zinām, ka, ja mēs nespējam aizsargāt savu teritoriju, mums tā nepienākas. Tas ir ārkārtīgi precīzs formulējums, kas attaino skaudro šodienas realitāti.”
Ja mēs vēl pirms gada, pusgada spekulējām par ASV prezidenta Donalda Trampu administrācijas iespējamo politiku un iespējamo “ārkārtīgi gudro” iemeslu, kāpēc viss notiek tā, kā notiek, tad tagad mēs redzam, ka tā ir ļoti ASV interešu centrēta un pārējai pasaulē grūti izsekojama politika, saka Kokins.
Pievienotajā video skatieties, ko Kokins ar to domājis – gan par Gerlandes integrāciju Eiropā, gan par ES pašas vienotību, gan arī par to, vai Latvija var paļauties uz saviem partneriem.