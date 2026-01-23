Šo nevienam nebūs patīkami dzirdēt: “Ja nespējam aizsargāt savu teritoriju, mums tā nepienākas!” 0

LA.LV
21:52, 23. janvāris 2026
Ziņas Latvijā

Vai Latvijai šobrīd ir kāda jēga ko darīt, jo mēs tāpat esam lielo puišu spēlē?! Tik provokatīvu jautājumu TV24 raidījumā “Kur tas suns aprakts?” uzdeva uzņēmējam Gatim Kokinam. Viņa atbilde bija īsa, asa un konkrēta: “Mēs tagad zinām, ka, ja mēs nespējam aizsargāt savu teritoriju, mums tā nepienākas. Tas ir ārkārtīgi precīzs formulējums, kas attaino skaudro šodienas realitāti.”

Sievietes atzīstas – 10 vīriešu ieradumi, ar kuriem ir gandrīz neiespējami sadzīvot
Kokteilis
PSRS laiku mode: 6 neglītākās lietas padomju sievietes garderobē 1
Ukrainai lūgs atteikties no Donbasa – itāļu laikraksts atklāj, kas tiks piedāvāts pretī
Lasīt citas ziņas

Ja mēs vēl pirms gada, pusgada spekulējām par ASV prezidenta Donalda Trampu administrācijas iespējamo politiku un iespējamo “ārkārtīgi gudro” iemeslu, kāpēc viss notiek tā, kā notiek, tad tagad mēs redzam, ka tā ir ļoti ASV interešu centrēta un pārējai pasaulē grūti izsekojama politika, saka Kokins.

Pievienotajā video skatieties, ko Kokins ar to domājis – gan par Gerlandes integrāciju Eiropā, gan par ES pašas vienotību, gan arī par to, vai Latvija var paļauties uz saviem partneriem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
Tramps to dara jau veselu gadu, bet Eiropas Savienība tikai tagad sāk to saprast…
“Mēs vairs nereaģēsim pēc trieciena!” Ukrainai grandiozi plāni, kā apturēt krievu dronu uzbrukumus
Var pārvērsties katastrofā ne tikai Ukrainai, bet arī visai pasaulei: Krievija apsver krasus variantus uzvarai karā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.